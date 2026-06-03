BancoEstado rematará 33 propiedades en Chile: Hay casas desde las 583 UF y así puedes participar

03 jun. 2026 - 09:11 hrs.

Si estás buscando cumplir el sueño de la casa propia, invertir en el mercado inmobiliario o adquirir una segunda vivienda en la playa o en el sur, este puede ser el momento.

BancoEstado anunció un masivo remate online de 33 propiedades distribuidas a lo largo de 12 regiones de Chile. El catálogo es sumamente variado e incluye atractivas opciones que van desde una económica casa en la isla de Chiloé hasta departamentos modernos frente al mar en la región de Coquimbo.

La subasta promete convertirse en una de las instancias comerciales más llamativas del año debido a sus convenientes precios base, los cuales se sitúan bastante por debajo de los valores promedio del mercado actual.

Desde Chiloé hasta Coquimbo: las propiedades destacadas

El remate destaca por su enorme diversidad geográfica y de precios, adaptándose a distintos bolsillos y necesidades familiares o de inversión.

La opción más económica en Chiloé

En la comuna de Castro, se subastará una casa de dos pisos que cuenta con cuatro dormitorios. El piso inicial de este inmueble es de apenas 583 UF (aproximadamente $23,6 millones), consolidándose como la oferta más barata de todo el proceso.

Departamentos frente al mar en el norte chico

Para quienes buscan la costa, en la región de Coquimbo se abrirán pujas muy interesantes. Destaca un departamento ubicado en el octavo piso frente a la playa La Herradura por un mínimo de 2.395 UF (cerca de $97 millones). Asimismo, en La Serena se rematará un departamento de tres dormitorios muy cerca de la Avenida del Mar por 2.323 UF (unos $94 millones).

Alternativas en el norte grande

En la ciudad de Iquique (región de Tarapacá) saldrá a la venta un departamento de 70 m² que incluye estacionamiento y bodega, con un precio mínimo fijado en 2.667 UF (alrededor de $108 millones).

Casas y departamentos en Santiago

La región Metropolitana también dice presente. En Maipú, dentro del sector Jardines de Santa María, se subastará una amplia casa de dos pisos, tres dormitorios y tres baños por 2.681 UF (casi $109 millones). En Puente Alto (Barrio Parque San Francisco), habrá una casa de un piso y 126 m² totales por 2.051 UF ($83 millones), mientras que en Santiago Centro se ofertará un departamento en la Avenida Ricardo Cumming por 1.937 UF ($78 millones).

Encanto en el sur de Chile

En Puerto Montt, sector Mirador de Cardonal, se rematará una propiedad de un piso y tres dormitorios emplazada en un terreno total de 218 m², con un precio base de 1.475 UF (aproximadamente $60 millones).

¿En qué regiones se ubican los inmuebles?

El despliegue de esta iniciativa es nacional. BancoEstado dispuso propiedades en un total de 12 regiones de Chile: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto permite que personas de distintos puntos del territorio puedan ofertar por viviendas cercanas o planificar una mudanza o inversión en regiones clave.

¿Cuándo es y cómo se puede participar en el remate?

La esperada cita comercial se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio de 2026. Pensando en la comodidad y accesibilidad de los usuarios, todo el proceso se realizará de manera 100% online.

La organización del evento está a cargo de la reconocida firma Remates Macal. Para poder ingresar activamente al remate y realizar ofertas por cualquiera de las 33 propiedades, los interesados deben cumplir con un requisito fundamental: realizar un depósito o garantía de participación equivalente a $4 millones.

Todos los detalles técnicos de los inmuebles, las bases del concurso, fotografías y el portal de inscripción para el día del evento ya se encuentran disponibles de manera pública en la plataforma web oficial de la tiquetera e inmobiliaria (www.macal.cl).

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