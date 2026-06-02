Hay ofertas con exención de IVA: Estos son los descuentos en inmobiliarias en el CyberDay 2026

02 jun. 2026 - 16:12 hrs.

El CyberDay 2026 arrancó con fuerza en Chile, y el protagonista no solo es la tecnología o el vestuario, sino también el mercado inmobiliario. Entre el 1 y el 3 de junio, las principales inmobiliarias y portales del país han desplegado una campaña de ofertas que transforma este evento comercial en la ventana perfecta para quienes buscan cumplir el sueño de la casa propia o realizar una inversión de alta rentabilidad.

Las empresas del sector buscan reactivar el mercado mediante dividendos garantizados, rebajas directas al pie y subsidios de tasas. A continuación, revisamos las oportunidades más destacadas de estas tres jornadas clave.

Descuentos masivos y portales unificados

Uno de los epicentros de este evento es el Portal Inmobiliario (pincha aquí), que ha concentrado una de las ofertas más agresivas del sector. Durante los tres días del evento, la plataforma ofrece hasta un 30% de descuento en más de 100 proyectos disponibles a lo largo del país.

Esta centralización permite a los usuarios comparar de manera directa departamentos y casas en distintas comunas, facilitando la decisión con rebajas ya aplicadas sobre el valor de lista.

Por su parte, las inmobiliarias tradicionales no se han quedado atrás:

Inmobiliaria Aconcagua

Se suma con fuerza al evento ofreciendo hasta un 20% de descuento tanto en casas como en departamentos, ideal para familias que buscan expandirse a sectores periféricos o consolidarse en zonas urbanas (haz clic aquí).

Exxacon

Ha lanzado sus ya conocidos Smart Days, una campaña paralela al CyberDay que ofrece hasta un 23% de descuento en proyectos seleccionados, apuntando a un perfil de comprador que valora el diseño urbano y la conectividad (pulsa aquí).

Inmobiliaria Imagina

Una de las apuestas más robustas de este CyberDay la lidera Inmobiliaria Imagina. La firma no solo ha dispuesto valores de entrada altamente competitivos, con propiedades desde las 2.700 UF, sino que ha roto el mercado con descuentos de hasta un 34% en proyectos seleccionados (presiona aquí).

Además de las rebajas directas, Imagina está atacando los dolores comunes del inversionista y del comprador final mediante dos estrategias:

Arriendo garantizado: Para quienes compran como inversión, la inmobiliaria asegura un flujo de ingresos mensual desde el primer día, mitigando el riesgo de vacancia.

Exención de IVA en viviendas nuevas: Este beneficio legal se convierte en el gancho financiero más potente del evento, permitiendo a los compradores acceder a un ahorro de hasta $25 millones por compra .

. Subsidio a la tasa de interés vigente: La iniciativa representa un ahorro adicional cercano a los $28 millones.

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