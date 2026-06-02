Segundo día de CyberDay: Revisa las mejores ofertas de este martes en tecnología, vestuario y perfumería

02 jun. 2026 - 11:38 hrs.

Este martes 2 de junio, el CyberDay 2026 se encuentra en su segunda jornada de descuentos en Chile. Las grandes tiendas de retail y los comercios especializados han desplegado sus mejores rebajas en la web para competir por las mejores transacciones del día.

Para ahorrarte tiempo buscando entre miles de categorías, te mostramos las páginas oficiales de los comercios para seleccionar las mejores ofertas reales y verificadas en tecnología, vestuario invernal y perfumería de diseñador.

Tecnología: pantallas y teléfonos de última generación

Smart TV Samsung Neo QLED 8K 65" (Modelo QN900)

La joya tecnológica de esta jornada es esta pantalla prémium de Samsung con procesador de IA. Con una rebaja real que supera el 50%, su precio de referencia se desplomó en la tienda oficial de la marca para Chile (pincha aquí).

Precio Cyber: $1.199.990 (Precio regular aproximado: $2.699.990)

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)

El buque insignia de la telefonía móvil de gama alta es la oferta más atractiva del martes. Si buscas renovar tu equipo ahorrando de forma inmediata en el canal oficial, esta es la oportunidad ideal del evento (haz clic aquí).

Precio Cyber: $1.099.990 (Precio regular aproximado: $1.549.990)

Vestuario: Liquidación de temporada en grandes tiendas

Parkas y chaquetas impermeables de invierno

Con las bajas temperaturas instalándose con fuerza, el vestuario de abrigo es lo más buscado. En el portal oficial de Falabella se registran liquidaciones directas que alcanzan hasta el 50% de descuento en las principales marcas de outdoor (pulsa aquí).

Zapatillas urbanas y de running

El calzado deportivo y urbano es el rey absoluto de las transacciones de este martes. El sitio web de Ripley está liquidando saldos de temporada con rebajas masivas que tocan el 60% de descuento en marcas seleccionadas (pincha aquí).

Precio Cyber: Hasta 60% de descuento en modelos seleccionados.

Perfumes: fragancias de diseñador en remate

Perfume de Hombre Versace Eros EDT (100ml)

Uno de los grandes clásicos de la casa de diseño italiana es hoy una de las mejores ofertas de perfumería fina. En el canal digital de la distribuidora Sairam, este codiciado aroma masculino bajó sustancialmente su precio de retail (haz clic aquí).

Precio Cyber: $51.990 (Precio de referencia en retail: $78.990)

Perfume de Hombre Jean Paul Gaultier Ultra Male EDT Intense (125ml)

Para quienes buscan una fragancia seductora, nocturna y de una de las firmas francesas más cotizadas del mundo, la tienda especializada Elite Perfumes habilitó un descuento online masivo que rebaja este codiciado frasco de diseñador en casi un 40% (pincha aquí).

Precio Cyber: $96.591 (Precio regular aproximado: $160.990)

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