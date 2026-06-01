CyberDay: ¿Hasta cuándo durarán las ofertas?

01 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El CyberDay es el evento de ofertas más importante del territorio y ya faltan pocos días para poder disfrutar de esta emblemática feria virtual.

Muchos consumidores esperan la fecha de este evento de e-commerce para adquirir sus productos y servicios con precios de descuento. Tradicionalmente, son muchas las empresas que ofrecen rebajas y promociones en distintos rubros del consumo.

De acuerdo con el portal Cyber, bajo esta iniciativa se encuentran numerosas ofertas en áreas como tecnología, moda, viajes, hogar y deportes. Son cientos de marcas y miles de productos disponibles a precios rebajados por tiempo limitado.

¿Hasta cuándo durarán las ofertas del CyberDay?

El CyberDay 2026 se celebrará en Chile durante tres días,desde el lunes 1 a las 00:00 hrs. hasta el miércoles 3 de junio a las 23:59 hrs. Durante este período, marcas y tiendas se reúnen para ofrecer descuentos y promociones exclusivas.

El evento, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, recomienda comprar siempre desde los sitios web oficiales o verificados de las marcas participantes y asegurarse de que la dirección web comience con "https://", en función de lograr una compra segura.

Esto es lo que debes saber sobre las ofertas del CyberDay

Los medios de pago disponibles dependen de cada sitio. Habitualmente están disponibles las tarjetas de crédito bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de marcas propias y transferencias desde cuenta corriente.

Los organizadores sugieren usar siempre pasarelas de pago formales y, en caso de compras de montos altos, usar tarjetas virtuales.

Cada empresa participante se hace cargo de los productos y/o servicios que ofrece durante el Cyber 2026, por lo que incluye despachos, garantias y prestaciones asociadas. Si hubiera algún reclamo o consulta sobre la compra, el usuario debe dirigirse al servicio al cliente de la compañía donde se realizó la transacción. También se puede hacer el reclamo por medio de la plataforma.

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