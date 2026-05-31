CyberDay: Este es el sitio oficial para las ofertas

31 may. 2026 - 23:00 hrs.

Este lunes 1 de junio comienza un nuevo CyberDay, el evento de compras en tiendas digitales esperado por muchos para acceder a descuentos en cientos de productos.

En esta ocasión, las empresas, pymes y multitiendas ofrecen descuentos en pasajes de avión, artículos del hogar, tecnología, vestuario y muchos otros productos y servicios.

Para evitar las complicaciones al momento de comprar, como la caída o colapso de los sitios web, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad organizadora del evento, sugiere evitar ingresar a estos durante las primeras horas del CyberDay.

También es importante verificar los precios, pues muchas veces se denuncia que se "inflan" los valores de los productos para luego aplicar los descuentos. Para esto, se pueden utilizar sitios como knasta.cl, un portal que permite revisar el historial de montos por los que se ha vendido un artículo.

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¿Cuál es el sitio oficial del Cyberday?

Para prevenir los fraudes, la recomendación es comprar directamente en los sitios oficiales de cada marca o tienda.

Además, el sitio oficial para acceder a todas las marcas que tendrán ofertas en esta nueva edición del CyberDay es cyber.cl.

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