Ejemplar "Eccentric" ganó el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
El ejemplar “Eccentric”, montado por el jinete Óscar Ulloa, ganó el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella, disputado este domingo en el tradicional recinto de la capital.
El triunfador de esta prueba, estelar del Grupo 1, fue secundado por Noche Sublime (Rafael Cisternas) y Created (Gonzalo Ulloa).
“Eccentric” se llevó los $30 millones del gran premio y los pasajes y clasificación para la Breeders' Cup.Ir a la siguiente nota
En la prueba compitieron 13 ejemplares, que dieron todo para completar el doble kilómetro que contempló la carrera.
El empresario Carlos Heller señaló a Meganoticias tras la prueba que "fue una ticimos la tabla completa, pero las 2 yeguas extraordinarias.
Gran trabajo de todos y estamos muy contentos".
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