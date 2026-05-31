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Ejemplar "Eccentric" ganó el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella

¿Qué pasó?

El ejemplar “Eccentric”, montado por el jinete Óscar Ulloa, ganó el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella, disputado este domingo en el tradicional recinto de la capital.

El triunfador de esta prueba, estelar del Grupo 1, fue secundado por Noche Sublime (Rafael Cisternas) y Created (Gonzalo Ulloa).

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“Eccentric” se llevó los $30 millones del gran premio y los pasajes y clasificación para la Breeders' Cup.

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En la prueba compitieron 13 ejemplares, que dieron todo para completar el doble kilómetro que contempló la carrera.

El empresario Carlos Heller señaló a Meganoticias tras la prueba que "fue una tremenda carrera. ¡Feliz! Hicimos la tabla completa, pero las 2 yeguas extraordinarias. Esta yegua se rehabilitó, volvió a hacer lo que siempre pensamos de ella, tuvo un pequeño bajón, pero volvió, corrió un poquitito más tranquilo que las otras veces". 

Para cerrar, dijo que "Óscar Ulloa (el junete) eligió. Tenía para elegir a My Way, podía correr a Created, que había grabado el ensayo, o ella, y eligió esta yegua"... Gran trabajo de todos y estamos muy contentos".

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