Policía francesa detiene a 416 personas tras violentos incidentes luego de la final de Champions

30 may. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

La policía francesa detuvo a 416 personas durante la noche del sábado, en medio de los violentos incidentes registrados tras la final de la Liga de Campeones y las celebraciones de miles de hinchas del París Saint-Germain (PSG), según informó el ministro del Interior de Francia.

La victoria del conjunto parisino desató festejos masivos en distintos puntos del país, especialmente en París, donde se reportaron enfrentamientos entre hinchas y fuerzas policiales, además de daños al mobiliario urbano y alteraciones del orden público.

Uno de los principales focos de incidentes se registró en el Parque de los Príncipes, recinto donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el partido y donde miles de personas se congregaron para apoyar al equipo francés.

Disturbios y enfrentamientos en París

Tras el partido, los incidentes se trasladaron también a los Campos Elíseos, donde cerca de 20 000 personas se concentraron para celebrar el triunfo del PSG. En ese sector comenzaron las cargas policiales para dispersar a los asistentes y controlar los desórdenes.

La Prefectura de Policía informó que un funcionario policial resultó herido durante los enfrentamientos y confirmó diversos daños en infraestructura y mobiliario urbano.

Asimismo, las autoridades señalaron que se realizaron más de 2200 controles preventivos y que durante la jornada fueron incautados fuegos artificiales prohibidos en zonas consideradas sensibles.

Amplio despliegue policial

Ante el riesgo de disturbios, el Ministerio del Interior desplegó un amplio operativo de seguridad compuesto por 22 000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales 8000 fueron destinados a París, además de 2500 bomberos.

El dispositivo superó al implementado en celebraciones anteriores y contempló medidas preventivas como el cierre anticipado de comercios y el refuerzo de vitrinas y accesos en sectores emblemáticos de la capital francesa, particularmente en los Campos Elíseos.

Pese al despliegue, las autoridades reportaron detenidos desde horas previas al encuentro y múltiples incidentes durante el desarrollo de las celebraciones posteriores al partido.