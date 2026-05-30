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Cuenta Pública 2026: Más de 20 colegios suspenderán sus clases en Valparaíso y Viña del Mar

¿Qué pasó?

La seremi de Educación confirmó a través de sus redes sociales la suspensión de clases —sin recuperación posterior— en los establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido para la Cuenta Pública Presidencial del próximo 1 de junio.

Según informó la autoridad regional, la medida responde al operativo especial que se implementará durante la jornada, el cual contempla restricciones vehiculares, desvíos de tránsito y un importante despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional y sectores aledaños de Valparaíso y Viña del Mar.

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Desde la entidad señalaron que la suspensión busca resguardar la seguridad y facilitar el desplazamiento tanto de estudiantes como de funcionarios, considerando la alta congestión y las limitaciones de acceso previstas para ese día.

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Colegios que suspenderán sus clases

Viña del Mar

  • Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
  • Liceo René Descartes

Valparaíso

  • Seminario San Rafael
  • Escuela Ramón Barros Luco
  • Escuela Gaspar Cabrales
  • Escuela Dr. Ernesto Quirós
  • Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett
  • Liceo de Niñas
  • Escuela República de Uruguay
  • Escuela Grecia
  • Liceo Eduardo de la Barra
  • Colegio San Ignacio de Loyola
  • Escuela Alemania
  • Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
  • Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins
  • Colegio Salesiano
  • CEIA Valparaíso
  • Liceo Juana Ross
  • Liceo Coeducacional La Igualdad
  • Colegio Carlos Cousiño
  • Colegio Las Acacias
  • Colegio San Pedro Nolasco
  • Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

La Cuenta Pública Presidencial se desarrollará este lunes en el Congreso Nacional de Valparaíso, evento que cada año moviliza un amplio contingente policial y genera modificaciones en el funcionamiento habitual del sector.

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