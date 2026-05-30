Cuenta Pública 2026: Más de 20 colegios suspenderán sus clases en Valparaíso y Viña del Mar
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La seremi de Educación confirmó a través de sus redes sociales la suspensión de clases —sin recuperación posterior— en los establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido para la Cuenta Pública Presidencial del próximo 1 de junio.
Según informó la autoridad regional, la medida responde al operativo especial que se implementará durante la jornada, el cual contempla restricciones vehiculares, desvíos de tránsito y un importante despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional y sectores aledaños de Valparaíso y Viña del Mar.
Desde la entidad señalaron que la suspensión busca resguardar la seguridad y facilitar el desplazamiento tanto de estudiantes como de funcionarios, considerando la alta congestión y las limitaciones de acceso previstas para ese día.Ir a la siguiente nota
Colegios que suspenderán sus clases
Viña del Mar
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
- Liceo René Descartes
Valparaíso
- Seminario San Rafael
- Escuela Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Escuela Dr. Ernesto Quirós
- Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Escuela Grecia
- Liceo Eduardo de la Barra
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Escuela Alemania
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
- Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio Salesiano
- CEIA Valparaíso
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Carlos Cousiño
- Colegio Las Acacias
- Colegio San Pedro Nolasco
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
La Cuenta Pública Presidencial se desarrollará este lunes en el Congreso Nacional de Valparaíso, evento que cada año moviliza un amplio contingente policial y genera modificaciones en el funcionamiento habitual del sector.
View this post on Instagram
Notas relacionadas
- Kast nombra a Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial
- "Nos cansamos de mirar cómo el crimen organizado mata a nuestros jóvenes": Kast encabezó cumbre regional de seguridad
- Kast le hace un guiño a la "U" en su búsqueda por tener estadio propio: "Para que no sea un meme, que sea una realidad"