Cuenta Pública 2026: Más de 20 colegios suspenderán sus clases en Valparaíso y Viña del Mar

30 may. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La seremi de Educación confirmó a través de sus redes sociales la suspensión de clases —sin recuperación posterior— en los establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido para la Cuenta Pública Presidencial del próximo 1 de junio.

Según informó la autoridad regional, la medida responde al operativo especial que se implementará durante la jornada, el cual contempla restricciones vehiculares, desvíos de tránsito y un importante despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional y sectores aledaños de Valparaíso y Viña del Mar.

Desde la entidad señalaron que la suspensión busca resguardar la seguridad y facilitar el desplazamiento tanto de estudiantes como de funcionarios, considerando la alta congestión y las limitaciones de acceso previstas para ese día.

Colegios que suspenderán sus clases

Viña del Mar

Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

Liceo René Descartes

Valparaíso

Seminario San Rafael

Escuela Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Escuela Dr. Ernesto Quirós

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Escuela Grecia

Liceo Eduardo de la Barra

Colegio San Ignacio de Loyola

Escuela Alemania

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio Salesiano

CEIA Valparaíso

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Carlos Cousiño

Colegio Las Acacias

Colegio San Pedro Nolasco

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

La Cuenta Pública Presidencial se desarrollará este lunes en el Congreso Nacional de Valparaíso, evento que cada año moviliza un amplio contingente policial y genera modificaciones en el funcionamiento habitual del sector.