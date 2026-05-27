Kast le hace un guiño a la "U" en su búsqueda por tener estadio propio: "Para que no sea un meme, que sea una realidad"

27 may. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

La idea apareció en medio de una ceremonia enfocada en el deporte, pero rápidamente hizo eco en uno de los anhelos más comentados del fútbol chileno. Durante la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Presidente José Antonio Kast abrió la puerta a trabajar junto a grandes clubes para construir recintos propios, una frase que inevitablemente recordó la larga búsqueda de la Universidad de Chile por tener estadio.

En el acto, el mandatario puso el foco en la necesidad de fortalecer espacios deportivos que permitan el crecimiento de las instituciones, tanto en Santiago como en regiones, apuntando a proyectos que puedan extenderse en el tiempo.

“Que no sea un meme, que sea una realidad”

“También queremos que varios de los clubes logren sus instalaciones; si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse”, sostuvo Kast.

Fue en ese momento cuando el Presidente dejó una frase que rápidamente conectó con uno de los temas recurrentes entre los hinchas azules. “Uno va a otros países y hay no solamente centros deportivos, no solamente para el club, sino para la nación entera. Trabajemos en eso también, ministra, y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme (...) que sea una realidad”, expresó.

La referencia llegó mientras abordaba la necesidad de impulsar infraestructura deportiva y garantizar el uso de esos espacios, con la idea de que puedan mantenerse en el tiempo y cumplir un propósito ligado al deporte.

“Que los clubes de las regiones puedan potenciarse, que sea una realidad, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte. Y eso tiene que ser transversal, no es de un gobierno, es de una política de Estado”, afirmó el mandatario.

“Lo más importante de los clubes son los hinchas”

Más adelante, Kast insistió en que la discusión sobre estadios no debería quedar ligada a promesas circunstanciales, sino a una mirada de largo plazo.

“Bueno, recuperemos estadios. Démosles estadios a aquellos clubes, que no sea más parte de una campaña política. ‘Firme por mí y yo le doy el estadio’. Esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, porque lo más importante de los clubes son los hinchas”, indicó.

El Presidente también llamó a evitar disputas internas en las instituciones deportivas. “No se den esas disputas entre la sociedad, el club social y deportivo, son todos parte de lo mismo, y eso es algo que tenemos que destacar”, comentó.