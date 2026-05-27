Pamela Díaz se querella contra Junior Playboy y este responde con ironía: "A nada le temo"

27 may. 2026 - 14:46 hrs.

Pamela Díaz demandó a José Luis Concha, conocido en el mundo de la farándula nacional como Junior Playboy, luego de que asegurara que la "Fiera" ingresaba droga a los realities.

La modelo será representada por Helhue Sukni, quien figura como patrocinante y es conocida como la "abogada de los narcos", con lo que forma una de las duplas más mediáticas en los últimos tiempos para enfrentar este lío judicial.

Las frases que generaron la polémica

La querella judicial, que fue presentada formalmente ante el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de injurias y calumnias, surgió luego de la participación del chico reality en el programa digital "Cuéntamelo todo y exagera". En ese lugar, Concha arremetió sin filtro contra la animadora.

En el espacio antes mencionado, Junior Playboy tildó a Díaz de ser la "matona" de los encierros televisivos y la acusó directamente de burlar los contratos para introducir alcohol y marihuana. Además, el antiguo competidor involucró al resto de los participantes asegurando que, debido a estos supuestos vicios, todos debían utilizar lentes oscuros durante el día.

Es necesario recordar que la enemistad entre ambos personajes de la televisión no es nueva. En 2023, durante las grabaciones de un reality, la tensión explotó y protagonizaron duros roces en pantalla que hoy, a tres años, han escalado definitivamente hasta los tribunales de justicia.

"Yo no miento y a nada le temo"

Junior Playboy ironizó sobre la situación en su cuenta de Instagram mediante un video en el que aparece cantando y asegura: "Fui demandado por la mujer que yo no amo (...) Yo creo que puedes estar confundida en este tiempo". De igual forma, agregó: "Recuerda que yo no miento y a nada le temo".

"Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en 2026. Chile, país de libre expresión, y la verdad siempre sale a la luz", cerró el mensaje publicado en sus redes sociales.

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