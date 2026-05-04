Pamela Díaz reacciona a foto filtrada con Felipe Kast: "No soy yo...es una doble":

04 may. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una imagen difundida en redes sociales volvió a instalar el tema de la relación entre Pamela Díaz y el exsenador Felipe Kast, luego de semanas en que se había hablado de un posible quiebre entre la pareja.

La fotografía, compartida por la periodista Cecilia Gutiérrez, muestra a la animadora junto al parlamentario en lo que parece ser una cena en un restaurante de la Región Metropolitana, situación que generó comentarios y llevó a que Díaz abordara el tema en su programa.

Así reaccionó Pamela Díaz en pantalla

El episodio se produjo en el espacio Mañana te cuento, donde la conductora retomó sus labores tras un viaje a China.

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En dicha oportunidad, sus compañeros Rodrigo "Gallina" Avilés y Joaquín Méndez hicieron alusión a la imagen, lo que dio paso a un intercambio en tono distendido.

Ante las bromas, Pamela Díaz respondió inicialmente con un "Cállate", para luego agregar: "Estoy haciendo una teleserie vertical", mientras continuaban los comentarios en el panel.

Más adelante, al referirse directamente a la fotografía, señaló: "No soy yo… es una doble, yo estaba en China. Por Dios", en una intervención que mantuvo el tono de humor dentro del programa.

Tras ese momento, la animadora optó por cambiar el foco de la conversación y comenzó a comentar detalles de su reciente viaje, realizado junto a Nacho Gutiérrez, sin profundizar en la imagen ni en los rumores que habían surgido previamente.

Cabe recordar que en febrero se habló de un posible quiebre en la relación entre la comunicadora y el exsenador, instancia en la que Díaz evitó referirse en profundidad y solo comentó para el programa Hay que decirlo: “Estoy muy contenta, feliz de la vida. Tengo poco tiempo para todo”.

Por ahora, no ha entregado nuevos antecedentes sobre la fotografía, mientras se mantiene la expectativa sobre si abordará el tema en futuras emisiones de su programa en Canal 13.

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