"Acompáñame a mi fiesta de graduación": Mateo Neira Díaz contó de la invitavión que le hizo a Paloma Mami

26 abr. 2026 - 17:37 hrs.

Mateo Neira, hijo del exfutbolista Manuel Neira y de la conductora de televisión Pamela Díaz, sorprendió al revelar una curiosa anécdota relacionada con una importante cantante nacional.

El joven, de 18 años y estudiante de Ingeniería Comercial, contó que en el pasado le envió un mensaje a la artista Paloma Mami con una particular invitación: acompañarlo a su fiesta de graduación.

La confesión en programa digital

Mateo Neira realizó la revelación durante su participación en el espacio conducido por Max Araya, “Al Máximo de Once Stream”, donde entregó detalles de la situación, aunque aclaró desde el inicio que se trató de una broma.

Al ser consultado sobre si alguna vez le había escrito a una persona famosa a través de redes sociales, el joven no lo negó: “Sí, una vez. Pero fue como de leseo, ¿muestro el mensaje?”.

El mensaje a Paloma Mami

En ese contexto, explicó que el mensaje fue enviado cuando estaba saliendo de cuarto medio, durante la organización de su fiesta de graduación.

“No fue como hablarle formalmente”, señaló, para luego mostrar el texto que le envió a la cantante: “Acompáñame a mi fiesta de graduación”.

Pese a que nunca recibió respuesta por parte de la artista, Mateo aseguró que, de haber obtenido una respuesta positiva, habría aceptado sin dudarlo: “Hubiera ido feliz con ella”.

La situación terminó en tono distendido cuando en el programa comenzaron a poner música de Paloma Mami para molestarlo. Lejos de incomodarse, Mateo se lo tomó con humor y aseguró que la situación le daba lo mismo.

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