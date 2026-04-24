"Quiero dejar algo muy claro": Rebeca Naranjo rompe silencio por rumores de quiebre con Nano Calderón

24 abr. 2026 - 10:21 hrs.

En medio de los rumores sobre un posible quiebre en la relación entre Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña, y la influencer Rebeca Naranjo, un curioso mensaje compartido por ella en redes sociales aumentó las sospechas de una eventual separación.

Durante más de siete años, ambos compartieron distintos momentos de su lujosa vida en redes sociales, consolidándose como una de las relaciones más estables dentro del mundo de la farándula local.

¿Qué dijo Rebeca Naranjo?

A través de sus redes sociales, la influencer publicó una enigmática historia en la plataforma Instagram, donde se dirigió directamente a quienes han estado indagando o preguntando sobre su vida personal.

"Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal", dijo Naranjo.

Y agregó: "Quiero dejar algo muy claro. Mi vida privada es justamente eso, privada".

Rebeca Naranjo

El viaje de Nano Calderón con amigos

Si bien no se refirió directamente a un eventual quiebre con Calderón, un reciente viaje del también influencer aumentó aún más los rumores de una separación.

Nano Calderón viajó al extranjero junto a un grupo de amigos, y entre sus publicaciones destacaron videos consumiendo alcohol, imágenes de su equipaje y una escena que llamó especialmente la atención entre sus seguidores.

Una foto en la que aparecen fajos de billetes mexicanos de 500 pesos, además de dólares, lo que reforzó recientemente la idea de un viaje de celebración postseparación.