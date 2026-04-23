Fran Maira reaparece en sus redes sociales tras verse envuelta en choque: "Caí en un hoyo y no encontraba la salida"

23 abr. 2026 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer Fran Maira reapareció en sus redes sociales tras verse envuelta en un choque que terminó con un motorista herido de gravedad. El hecho ocurrió en horas de la noche del 24 de febrero, cuando ella iba a bordo de un vehículo que impactó a la víctima en un semáforo en la comuna de Lo Barnechea.

La cantante no terminó con lesiones de carácter severo, pero el motociclista no corrió la misma suerte y quedó internado. De ahí en más -según su relato en un video compartido este jueves en su cuenta de Instagram- su círculo cercano permaneció en contacto con el afectado.

El relato de los hechos en la voz de Fran Maira

Maira subió un registro a su perfil de Instagram, en el que se veía visiblemente afectada. Fue allí cuando aprovechó de contar su versión de los hechos, luego de que el caso fuera comentado por la opinión pública y tuviera que ausentarse de su trabajo en un canal de televisión.

"Venía del ensayo, estaba a punto de llegar a mi casa y de la nada siento un ruido fuertísimo, nunca se me va a olvidar. Se abrieron los airbags, me quedé congelada y no sabía qué hacer. De un segundo a otro empiezo a ver que todo el mundo se empieza a acercar y grabar", señaló primero.

Dicho lo anterior, explicó que "una chica me dice que me baje del auto, que está botando un líquido, ahí atiné y entendí lo que había pasado. Lo primero que hice fue intentar acercarme a Mayerson (el motorista), pero habían llegado los bomberos en segundos y seguía en estado de shock".

"El chico que venía atrás era médico y pudo reanimar a Mayerson y le salvó literalmente la vida. Se me acercó y me calmó. Me dijo que no me acercara. Yo no sabía qué hacer. Lo que más me preocupaba es que esa persona estuviera bien", aclaró.

"Mi familia está en contacto del día uno con el papá de Mayerson"

La influencer continuó su relato y destacó que "en estos 59 días que han pasado, literalmente caí en un hoyo y no encontraba la salida. Sentir o saber que hay una persona herida, familias detrás y que yo estuviera involucrada en esto, es súper duro y no se lo deseo a nadie".

"Han sido días difíciles para mí y otras personas, pero hoy quise contarles un poco lo que había pasado. No sabía si hacer este video o no. No sabía si volver a las redes, pero es importante que sepan lo que pasó. Mi familia está en contacto del día uno con el papá de Mayerson. A mí no me han dejado acercarme, porque puede recibir cierto tipo de visitas, solamente la de sus parientes", manifestó.

Para cerrar, indicó que "Mayerson se está recuperando y eso es lo más importante, que se recupere y nada, sigo un poco en estado de shock. He tenido que salir de este hoyo y ahora con más claridad puedo ver que a través de Dios y con todas sus oraciones y mensajes de apoyo, ayudan mucho. Quería agradecer a la gente que me apoya. Dios está conmigo y con Mayerson. Tengo toda la fe en que Mayerson se va a recuperar".

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