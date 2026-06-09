Operativo en sucursal de BancoEstado: Retiraron documentos y equipos por ejecutiva vinculada al Tren de Aragua

09 jun. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI y de la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron este martes un operativo en una sucursal de BancoEstado ubicada en Huérfanos con Morandé, en el centro de Santiago, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, denominada "Operación Tokio".

Las diligencias investigativas surgen luego de que se diera a conocer que una de las imputadas en la causa, la ciudadana venezolana Rossana Magdalena Blanco Blanco, se desempeñaba como ejecutiva en la entidad bancaria a través de una empresa externa.

¿Qué buscaba la PDI?

Los detectives estuvieron cerca de media hora al interior del quinto piso del recinto y, según confirmó la entidad bancaria, se llevaron distintos elementos tecnológicos y documentos.

La principal finalidad del procedimiento era recopilar información relacionada con los accesos y herramientas utilizadas por la trabajadora.

Según se informó durante la formalización de los imputados, Blanco mantenía una relación con Joel Díaz, identificado como uno de los integrantes del Tren de Aragua y cercano a uno de sus líderes en Chile.

La investigación por lavado de activos

La ejecutiva figura entre los 17 imputados formalizados en la denominada "Operación Tokio", investigación que permitió desbaratar una red vinculada al Tren de Aragua que habría lavado más de $75 mil millones en el país.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer habría participado en labores asociadas al cobro de extorsiones conocidas como "vacunas" y en acciones destinadas a obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual.

Si bien hasta ahora no se ha informado que estuviera involucrada directamente en movimientos bancarios relacionados con el lavado de activos, desde BancoEstado aclararon que no mantenía contacto con clientes.

Hasta el momento, desde la PDI y Fiscalía no han entregado nuevos antecedentes sobre los resultados del allanamiento.

¿Qué dijo BancoEstado?

Desde el banco estatal aclararon que el pasado viernes la Fiscalía les informó que en la investigación se incluye a una "trabajadora externa de la institución. La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026.

Asimismo, aclararon que de inmediato se bloquearon todas sus credenciales y accesos al sistema del banco y que han entregado "toda la información y antecedentes que sean requeridos para el correcto desarrollo de la investigación".

"Es preciso ser muy claros con los clientes y con la ciudadanía: los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada. Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día", añadieron.

Para cerrar, el banco aclaró que abrieron una auditoría interna "para determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas".

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