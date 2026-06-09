Video muestra violento asalto a mujer que paseaba a su perrita: La golpearon y le robaron comida para perros

09 jun. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 39 años fue víctima de un violento asalto mientras paseaba a su perrita por las calles de Quinta Normal, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes y quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes muestran el momento en que dos delincuentes se acercan por la espalda a la víctima para exigirle sus pertenencias. Pese a que la mujer les advirtió que no llevaba objetos de valor, los sujetos la intimidaron y la atacaron para concretar el robo.

El ataque quedó registrado en video

De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima caminaba por la intersección de Juan Barros con Nicolás Palacios cuando fue interceptada por los antisociales, quienes descendieron de un vehículo y se acercaron con sus rostros cubiertos.

Según se observa en el registro, dos delincuentes la empujaron, la botaron al suelo y la amenazaron con un arma cortante mientras intentaban quitarle sus pertenencias.

Sin embargo, la mujer aseguró que únicamente llevaba documentos y alimento para su mascota, además de comida para otros perros que solía encontrar durante sus recorridos por el sector.

Delincuentes escaparon con sus documentos y comida para perros

Mientras la víctima forcejeaba con los atacantes, un tercer sujeto llegó para concretar el robo de sus pertenencias, incluida la comida de perros.

"Finalmente, terminan sustrayéndole una mochila que ella portaba y un bolso pequeño. Posteriormente, los tipos se van a la fuga sujetándose a un vehículo, y la víctima queda finalmente en el lugar, resultando con lesiones menores", relató el fiscal Felipe Olivari.

Las diligencias buscan establecer la identidad de los responsables mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros antecedentes recopilados por personal policial. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este hecho.

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