Rescatan a bebé de un incendio en La Pintana: Funcionarios municipales irrumpieron en domicilio y salvaron su vida

08 jun. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Municipal lograron rescatar con vida a un bebé de un año y seis meses desde el interior de una vivienda completamente envuelta por las llamas en La Pintana.

El dramático hecho ocurrió el fin de semana pasado y resalta una vez más el rol crítico y la rápida capacidad de respuesta que poseen los equipos de vigilancia comunal ante situaciones de catástrofe.

Lo que se sabe del incendio

El siniestro se desencadenó a eso de las 18:45 horas, momento en que se dio la primera alarma de incendio en un sector residencial de la comuna.

Debido a sus patrullajes preventivos constantes, dos inspectores municipales se convirtieron en los primeros en llegar al lugar, adelantándose incluso a la llegada de las unidades del Cuerpo de Bomberos. Al posicionarse frente al inmueble afectado, la desesperación colectiva de los vecinos transformó el procedimiento de rutina en una carrera contrarreloj: una guagua permanecía atrapada en una de las habitaciones traseras.

Una estrategia improvisada en medio del fuego

Conscientes del peligro inminente y de que cada segundo restaba posibilidades de supervivencia, ambos funcionarios decidieron irrumpir en el domicilio antes de que la estructura colapsara.

Uno de ellos, quien además de su labor municipal posee experiencia como voluntario de bomberos, asumió el liderazgo de la maniobra e implementó un plan de acción inmediato con la colaboración de la comunidad civil presente.

Coordinando los esfuerzos de los pobladores —quienes facilitaron herramientas improvisadas para forzar los accesos—, los funcionarios derribaron consecutivamente las estructuras y obstáculos que bloqueaban el paso hacia los dormitorios.

La densidad del humo y la alta concentración de monóxido de carbono representaban una amenaza mortal, especialmente considerando que el personal municipal no contaba con los equipos de respiración autónoma ni la indumentaria térmica especializada de las brigadas bomberiles.

"Lo escuché por la radio de la patrulla, que había un incendio, y escuché a mi compañera que ya estaba en el lugar sola. Mi primera preocupación fue ella", relató Jackson Garcés, uno de los rescatistas.

"Pero cuando llego y me dice 'hay un bebé', ahí cambia totalmente el chip. No estaba como bombero, estaba con mi equipo municipal porque yo soy municipal y trabajo en las calles. Lo principal, lo que gatilló todo, fue el niño y su bienestar. Si me demoro más, a lo mejor la historia habría sido otra", añadió el funcionario.

Maniobras críticas y traslado de urgencia

Al romper la última barrera e ingresar a la habitación, los uniformados localizaron al bebé. En ese instante, el lactante se encontraba inconsciente y sin signos vitales perceptibles debido a la severa inhalación de gases en el espacio confinado.

En medio de la espera de las ambulancias, los rescatistas decidieron no postergar la asistencia médica. Es por esto que subieron a la víctima a la patrulla comunal y la trasladaron de urgencia al centro médico más cercano.

Gracias a las maniobras de reanimación, el equipo de seguridad entregó al bebé con signos vitales restablecidos al personal médico de urgencias del Hospital Padre Hurtado, donde ingresó directamente a recibir estabilización avanzada.

El estado de salud de la víctima

De acuerdo con las últimas informaciones médicas, el lactante está internado, estable y fuera de riesgo vital.

Por su parte, los héroes de esta historia resultaron con lesiones de carácter leve producto de la exposición directa al fuego y los gases tóxicos, encontrándose ambos en buenas condiciones de salud tras recibir las correspondientes curaciones.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, elogió el actuar del personal de seguridad: "Asistieron a un incendio y se encontraron con que había un niño encerrado adentro de la vivienda y procedieron a rescatar a este pequeño de un año y 6 meses. Este niño hoy día se encuentra bien, estable. Nuestros funcionarios... no es la primera vez que rescatan a personas dentro de la incertidumbre y el peligro de la vida", sostuvo.

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