BancoEstado por ejecutiva formalizada en "Operación Tokio": Afirma que era trabajadora externa y anuncia auditoría

08 jun. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la denominada "Operación Tokio", una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías del país contra el Tren de Aragua, BancoEstado emitió una declaración pública tras revelarse que una trabajadora de la institución está formalizada por su presunta vinculación con el caso.

La entidad bancaria confirmó que el pasado viernes 5 de junio recibió una notificación judicial que exigía el congelamiento inmediato y el alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas específicas, que abarcaba los movimientos realizados entre mayo de 2025 y junio de 2026. Según explicaron, la orden se cumplió sin demora.

Una trabajadora externa bajo la lupa

Respecto a la identidad y el rol de la imputada, BancoEstado aclaró que no se trata de una funcionaria de planta, sino de una trabajadora de un proveedor externo que prestaba servicios de apoyo a la institución desde enero de 2023.

"Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independientemente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal", indicaron.

Medidas inmediatas: Bloqueo de accesos y auditoría

Ante la gravedad de la formalización ocurrida el pasado fin de semana, el banco estatal activó urgentemente sus protocolos de seguridad informática y administrativa para mitigar cualquier riesgo operativo o de filtración de datos.

Las acciones clave adoptadas por la institución fueron las siguientes:

Bloqueo absoluto : se cancelaron inmediatamente todas las credenciales y accesos a los sistemas informáticos de la trabajadora, lo que impidió cualquier operación desde su perfil.

: se cancelaron inmediatamente todas las credenciales y accesos a los sistemas informáticos de la trabajadora, lo que impidió cualquier operación desde su perfil. Colaboración activa : entrega total y transparente de los antecedentes requeridos por el Ministerio Público para el éxito de la investigación.

: entrega total y transparente de los antecedentes requeridos por el Ministerio Público para el éxito de la investigación. Auditoría interna exhaustiva: inicio de un proceso de revisión profunda de los protocolos internos para identificar vulnerabilidades y determinar si existen otros responsables involucrados, reservándose el derecho de ejercer futuras acciones legales.

Compromiso con la seguridad pública y la ciudadanía

Desde BancoEstado señalaron que esta auditoría interna no busca ser un mero trámite administrativo, sino una respuesta concreta alineada con el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, el cual tiene como eje central el combate contra el crimen organizado y los delitos de alta connotación social en Chile.

La administración del banco concluyó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances del proceso interno y judicial. Además, reafirmó que actuará con la urgencia y responsabilidad que exige la confianza de los millones de chilenos que utilizan diariamente sus servicios financieros.

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