Un GPS los delató: Descubren taller clandestino con vehículos robados en La Pintana

08 jun. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, luego que Carabineros descubriera un taller clandestino donde se mantenían vehículos con encargo vigente por robo y motores adulterados.

Un GPS los delató

El capitán Juan Fredes, oficial de ronda de la Prefectura Sur, explicó que la investigación comenzó luego que una víctima reportara la ubicación de su vehículo robado.

"El procedimiento se inicia a raíz del llamado de una víctima, quien señala que el GPS de su vehículo sustraído días anteriores ha arrojado como ubicación en calle Tucapel", indicó.

A partir de esa información, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 41ª Comisaría de La Pintana concurrió al lugar la noche del domingo y detectó la existencia de varios talleres mecánicos al interior del recinto.

Hallaron vehículos robados y motores adulterados

Los funcionarios ingresaron al inmueble y encontraron vehículos con encargo por robo y motores adulterados.

"Se logra la detención de dos mujeres y un hombre, todos adultos de nacionalidad extranjera, por el delito de receptación de vehículo motorizado", señaló Fredes. Una de las imputadas registra antecedentes policiales por receptación, mientras que los otros dos no mantienen antecedentes.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, en el lugar fueron incautados seis vehículos con encargo por robo y 15 motores adulterados.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias y peritajes fueron encargados al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.

Todo sobre Policial