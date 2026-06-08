Adulto mayor es encontrado muerto al interior de su domicilio en Lampa: Presentaba heridas cortopunzantes y golpes

08 jun. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga la muerte de un adulto mayor de 65 años que fue encontrado sin vida al interior de una vivienda en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

La víctima residía en el lugar desde hace algunos meses y fue hallada por otro residente del inmueble, quien alertó a Carabineros tras encontrarla tendido en el suelo.

Presentaba lesiones atribuibles a terceros

El inspector Pablo Agüero explicó que los primeros peritajes permitieron establecer que el hombre presentaba diversas lesiones atribuibles a la acción de terceros.

"Pudimos constatar que el cuerpo mantiene diversas lesiones. La principal corresponde a una herida por arma cortopunzante en el sector torácico. Además, mantiene diversos golpes a nivel de su cráneo, así como también heridas de defensa en sus extremidades superiores", señaló.

Vivía en el lugar por motivos laborales

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, el hombre era originario de Mulchén y llevaba cerca de seis meses viviendo en el inmueble.

Según explicó Agüero, el hombre permanecía en el lugar como allegado luego de que un conocido le diera un espacio en el domicilio para residir mientras realizaba distintos trabajos esporádicos en la zona.

Asimismo, indicó que el residente del domicilio lo encontró muerto al regresar el domingo por la tarde. Se estima que la muerte había ocurrido unas 12 horas antes.

¿Se investiga un robo?

Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis respecto a la dinámica del crimen. Sin embargo, desde la PDI señalaron que aún es prematuro determinar si existió un robo asociado a los hechos.

La PDI agregó que la víctima no tenía antecedentes penales. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.

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