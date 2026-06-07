Conductor frustra robo a dos mujeres en Cerrillos: Delincuente lanzó a su pareja del auto en el que lo esperaba para poder escapar

07 jun. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Cerrillos, un conductor logró evitar el robo a una mujer y su madre, quienes fueron intimidadas con una cuchilla para sustraerles un teléfono celular y bolsas con pertenencias.

Conductor frustra robo a dos mujeres en Cerrillos

El jefe de Operaciones del municipio, Javier Aravena, le explicó a Meganoticias que el hecho ocurrió alrededor de las 14:50 horas del pasado viernes y, según los registros de video, se ve cómo el conductor de una camioneta que iba pasando por el lugar siguió al ladrón para detenerlo.

La situación fue advertida además por los vecinos del sector, quienes tras los gritos de ayuda reportaron inmediatamente la situación a la seguridad municipal y las policías e intentaron también retener al delincuente.

El antisocial corrió hasta un sector donde una mujer lo esperaba en un auto; sin embargo, este "lanza hacia afuera del vehículo a su acompañante, a su pareja, y él toma el control del volante", realizando además maniobras peligrosas —incluido el atropello de un vecino— para huir del lugar.

Esta mujer fue detenida inmediatamente por los cuerpos de seguridad y aseguró no tener idea de que su pareja estaba robando. "Ella desconocía la situación, cosa que es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Pero posteriormente, ella voluntariamente indica que efectivamente él es su pareja", dijo Aravena.

Posteriormente, gracias a los datos que aportó la mujer, la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención del individuo en su domicilio en la comuna de Maipú y la recuperación de las especies robadas.

En varias comunas de la Región Metropolitana se han registrado robos similares, principalmente a mujeres y personas de tercera edad, siendo los teléfonos celulares los principales objetivos. Tal como en este caso, la coordinación entre la comunidad, autoridades y policías ha sido clave para enfrentar estos delitos.

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