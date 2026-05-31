Tras video viral: Shell evalúa acciones legales contra mujer que agredió a trabajadores en estación de servicio en Las Condes

31 may. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, la empresa Enex —licenciataria de Shell en Chile— se refirió a la violenta agresión de la que fueron víctimas dos trabajadores de una estación de servicio en Las Condes. La responsable fue una mujer que se intentó fugar de la bencinera sin pagar su carga de combustible.

Se evalúan acciones legales contra agresora

"Rechazamos la situación ocurrida en una de nuestras estaciones de servicio ubicada en Las Condes, que afectó a algunos colaboradores durante la atención a una clienta", señaló Enex en el documento.

"Como compañía, condenamos cualquier hecho de violencia o maltrato", agregó la empresa antes de anunciar que, debido a esto, "evaluaremos las respectivas acciones legales".

Por último, se indicó que "los trabajadores afectados han recibido el apoyo necesario" y Enex reiteró su "compromiso con la seguridad, el respeto y el cuidado de las personas".

Mujer estaba bajo los efectos de las drogas

La situación fue viralizada ampliamente en redes sociales como TikTok, donde quedó el registro de los golpes e insultos que lanzó la mujer hacia los trabajadores que intentaron evitar que se fuera sin pagar. Además, quedó captado el momento en que esta vuelve a subir a su auto y escapó a gran velocidad del lugar.

Tras esto, un inspector municipal fue alertado de estos hechos, por lo que siguió y logró interceptar al vehículo BMW. Sin embargo, la mujer continuó con su violento accionar, agrediendo con golpes y arañazos al funcionario.

Finalmente, la mujer fue detenida por Carabineros por las agresiones y amenazas en contra del inspector municipal y los dos trabajadores de la bencinera Shell.

El personal de la 17.ª Comisaría de Las Condes comprobó que la violenta conductora se encontraba bajo la influencia de las drogas y que su automóvil mantenía la documentación vencida hace dos años, por lo que fue sacado de circulación.

Las tres víctimas de este hecho resultaron con lesiones leves, que fueron constatadas en el SAPU Aníbal Ariztía. En tanto, la mujer pasó a Control de Detención en la justicia.

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