Colombia elige presidente: Opciones son entre la izquierda por conservar el poder o un giro radical hacia la ultraderecha

31 may. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los colombianos votarán este domingo para elegir presidente. Las opciones son entre la izquierda por conservar el poder tras su inédita victoria de hace cuatro años, o un giro radical hacia la ultraderecha que promete seguridad ante el repunte del conflicto armado.

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas después de reducir los índices de pobreza monetaria, el hambre, el desempleo y ampliar los programas sociales en uno de los países más desiguales del mundo.

Las encuestas dan como favorito al candidato de su partido, el senador de 63 años Iván Cepeda, que plantea darle continuidad a esas políticas en medio de una crisis fiscal y la peor ola de violencia en una década.

El próximo presidente "qué nos ayude (...) para tener algo de tranquilidad, algo de paz, porque así como están las cosas, estamos muy nerviosos, hay mucho, mucho conflicto", dijo a la agencia AFP María Eugenia Motato, ama de casa de 57 años en Suárez, un municipio del suroeste del país bajo el control violento de guerrillas y narcos.

En el polo opuesto está la voz confrontativa contra la izquierda de Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar "El Tigre", cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

Sin los apoyos suficientes para ganar en primera vuelta, las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio. En un tercer escalón está la derechista Paloma Valencia, una senadora opositora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010).

La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre y aspira a una reducción de la abstención que suele superar el 40%. El gobierno desplegó 408.000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el país con la mayor producción mundial de cocaína.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

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