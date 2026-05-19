Ya está recibiendo trenes desde China: Esta es la ciudad que podría tener la línea de Metro más extensa de América Latina

19 may. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las obras de infraestructura de transporte público más grandes de América Latina ya comenzó a recibir nuevos trenes fabricados en China. Si el proyecto avanza según lo previsto, la ciudad donde se construye podría quedarse con la línea de Metro más extensa de la región.

Se trata de Bogotá, Colombia, donde la construcción de la Línea 1 del Metro alcanzó un avance de 77,53%, según informó la Empresa Metro de Bogotá. Además, durante mayo llegarán tres nuevas unidades ferroviarias desde el país asiático, con lo que la capital colombiana completará 13 de los 30 trenes eléctricos proyectados para el sistema antes de su entrada en operación comercial.

Los trenes eléctricos fabricados en China

La flota está contruida en Changchun, China, por CRRC Corporation Limited, una de las mayores compañías ferroviarias del mundo. En total serán 30 trenes, cada uno equipado con seis vagones (cuatro motorizados y dos sin motor), una longitud de 135 metros y capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje.

Al igual que en Chile, el sistema operará de manera completamente eléctrica y automática, sin conductor a bordo. Además, contará con monitoreo en tiempo real, pantallas electrónicas, avisos por voz y tecnología de control inteligente CBTC GoA4, mientras que sus cuatro motores eléctricos permitirán recorridos más silenciosos y eficientes.

Hasta mayo de 2026 ya habían llegado 10 convoyes a Bogotá y durante las próximas semanas arribarán tres más. Las primeras pruebas operativas comenzarán en junio de 2026 y se realizarán sin pasajeros para verificar el funcionamiento de los trenes, la infraestructura, los sistemas de energía, frenado y operación automática antes del inicio del servicio.

La entrada en operación comercial del sistema se mantiene proyectada para 2028.

Cómo será el primer Metro elevado de Bogotá

La Línea 1 recorrerá sectores estratégicos de la ciudad desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas mediante un corredor completamente elevado de 23,9 kilómetros, conectando el sur y norte de la capital colombiana.

El proyecto contará con 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán integración directa con TransMilenio para facilitar conexiones entre distintos sistemas de transporte. Entre las localidades beneficiadas aparecen Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

El impacto que tendrá el nuevo sistema

Una vez entre en operación, el Metro podrá movilizar hasta 72 mil pasajeros por hora. Durante el primer año se proyecta transportar cerca de 600 mil pasajeros diarios, cifra que podría superar el millón en etapas posteriores.

El recorrido completo entre el sur y norte de Bogotá tomará aproximadamente 27 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado.

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