Condenado por ebriedad al volante, pero no por homicidio: Fallo judicial decepciona a la familia de Macarena Yévenes

19 may. 2026 - 18:40 hrs.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a Oliver Contreras por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte de Macarena Yévenes, tras una colisión en la autopista Concepción-Talcahuano.

Sin embargo, las juezas descartaron la calificación de homicidio que buscaba la familia de la víctima como querellante, acogiendo la postura del Ministerio Público. La decisión generó un inmediato malestar y desilusión en los familiares, quienes esperaban una condena por asesinato, informó Biobío.

Las penas contrapuestas que enfrentaba el conductor

La resolución del tribunal zanjó una disyuntiva clave. El fiscal Juan Yáñez había solicitado 10 años de cárcel, el máximo que permite la Ley Emilia, tras encontrar antecedentes de Contreras por manejo bajo la influencia y a exceso de velocidad.

Por su parte, el abogado de la familia, Julián Carrasco, apuntaba a 15 años de presidio por homicidio. En contraste, la defensa, a cargo del abogado Marcelo Villena, argumentaba que la colaboración y la antigüedad de las causas previas justificaban una sanción de 3 años de libertad vigilada.

"Lo único que quería era justicia para mi hija"

La madre de Macarena, Verónica Venegas, reaccionó entre lágrimas, insistiendo en que su hija “fue asesinada” y que el veredicto no imparte justicia. “No importó que la haya dejado tirada en la calle; solamente la lástima la tienen con él (…) Lo único que quería era justicia para mi hija“, lamentó.

Para los querellantes, el significado del fallo es profundo, pues califica la muerte como un delito de tránsito y no un homicidio. La sentencia definitiva, que establecerá la pena que Contreras deberá cumplir, será entregada el próximo 29 de mayo.