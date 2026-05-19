Kast cita a gabinete en Cerro Castillo en medio de inminente salida de Steinert y tensión previa a la Cuenta Pública

19 may. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast convocó para este viernes a una reunión ampliada de gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en la antesala de su primera Cuenta Pública ante el Congreso, programada para el próximo 1 de junio.

La cita comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta la tarde, reuniendo a los 24 ministros del Ejecutivo en medio de un complejo escenario político para el oficialismo, marcado por cuestionamientos internos, críticas a algunas carteras y ruido por posibles cambios ministeriales.

Gobierno busca ordenar discurso previo al 1 de junio

Según antecedentes conocidos desde La Moneda, el encuentro tiene como objetivo afinar los últimos detalles del mensaje presidencial, instancia que el Ejecutivo considera clave para intentar reposicionar la gestión del gobierno tras un inicio marcado por controversias y dificultades comunicacionales.

En Palacio aseguran que durante las últimas semanas cada ministerio ha debido reportar periódicamente sus avances al denominado “Segundo Piso”, equipo encargado de estructurar los contenidos que formarán parte de la Cuenta Pública.

La jornada además se realizará inmediatamente después de las actividades oficiales por el 21 de mayo, por lo que Kast permanecerá alojando en Cerro Castillo desde la noche anterior.

Ministros bajo presión

La reunión ocurre además en medio de cuestionamientos al desempeño de algunas figuras del gabinete, especialmente en áreas sensibles para el gobierno.

Entre los nombres que han enfrentado críticas aparecen Jorge Quiroz y Mara Sedini, en un contexto donde el Ejecutivo aún intenta consolidar su instalación política.

Las tensiones también han generado especulaciones sobre eventuales ajustes ministeriales, tema que sigue siendo monitoreado tanto por el oficialismo como por la oposición.

Seguridad será eje central del discurso

Desde los partidos oficialistas ya adelantaron que la seguridad será uno de los principales focos del mensaje presidencial del próximo 1 de junio.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que Kast anunciará nuevas medidas legislativas en esa materia: “Lo que nosotros vamos a ver el 1 de junio es un Presidente que, habiendo hecho el diagnóstico, va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad”, señaló.

En la misma línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que la Cuenta Pública permitirá mostrar “los pasos siguientes” del gobierno en uno de los temas más sensibles para La Moneda.

Cuenta Pública marcada por expectativas

La primera Cuenta Pública de Kast será observada de cerca tanto por el Congreso como por el oficialismo, especialmente considerando que el gobierno enfrenta presión para mostrar resultados concretos tras sus primeros meses de administración.

El discurso también será clave para medir el rumbo político que buscará instalar La Moneda para el resto del año, en medio de un escenario donde la aprobación del Ejecutivo y la gestión comunicacional han sido foco permanente de debate.

Todo sobre Gobierno de Kast