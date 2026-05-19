Ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini salen del Gobierno a poco más de dos meses de asumir sus cargos

19 may. 2026 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Presidente José Antonio Kast comunicó a los presidentes de los partidos oficialistas que tomó la decisión de remover de su cargo a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, a poco más de dos meses de asumir sus cargos, informaron fuentes del Ejecutivo a Meganoticias.cl.

El Gobierno informó que a las 20:00 horas el Presidente Kast encabezará de manera oficial la ceremonia del cambio de gabinete.

Las polémicas de Steinert

Una de las polémicas de Trinidad Steinert se relaciona con un oficio reservado a la PDI. A solo 48 horas de asumir, envió un documento reservado al director de la PDI pidiendo explicaciones por el traslado de funcionarios que habían trabajado con ella cuando era fiscal. Se interpretó como un uso del cargo para dirimir un conflicto personal previo.

Por otro lado, también enfrentó cuestionamientos por la remoción de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia de la PDI. Peña fue removida en circunstancias nunca del todo aclaradas. La Contraloría ofició al ministerio exigiendo explicaciones.

Steinert también disolvió la Unidad Estratégica de su ministerio, que cruzaba datos de las policías, el SII y Aduanas, argumentando ajustes presupuestarios.

Además, también admitió que no esperaba que le pidieran un plan de seguridad formal. La frase fue un escándalo dado que la seguridad era la principal promesa de campaña de Kast. Una de sus últimas polémicas fue que compareció mal ante la Cámara, leyendo documentos por más de una hora sin convencer a nadie. La oposición anunció su interpelación.

Los cuestionamientos a Mara Sedini

Antes de asumir, Sedini dijo que Kast llevaba "un buen tiempo" conversando con Steinert para nombrarla ministra, lo que abrió el flanco de que esos contactos habrían comenzado cuando Steinert aún era fiscal en ejercicio y Kast todavía era candidato. Luego tuvo que retractarse.

Otro de sus cuestionamientos fue su polémica frase "el Estado está en quiebra". Debió salir a corregir la polémica por el concepto de "Estado en quiebra", después de que el propio gobierno terminara desmarcándose de esa expresión. La Contraloría ordenó un sumario administrativo para aclarar el uso de la frase, y las publicaciones oficiales que la contenían fueron eliminadas de los canales del gobierno.

Sedini también tuvo errores técnicos notorios. En una aparición en un matinal confundió el precio del barril de petróleo en España, diciendo que se transaba a dos euros, cuando su valor efectivamente superaba los cien.

Respecto a la fuga de Galvarino Apablaza en Argentina, aseguró erróneamente que estaba condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, cuando en realidad solo está procesado.

La exvocera de Gobierno fue cuestionada por sus ausencias en comisiones parlamentarias, que justificó por "topes de agenda". A semanas de iniciado el gobierno, aún no se había medido ante los parlamentarios, y cuando fue citada a la Comisión de Cultura para responder por TVN, no concurrió.

Mara Sedini también tuvo problemas comunicacionales. En el oficialismo reconocían en privado que "no ha logrado dar con el tono de un portavoz del Presidente" y que no lograba salir de su estilo de panelista de farándula política.

Respecto al denominado "almuerzo de lujo de Kast en La Moneda", donde el Mandatario compartió con compañeros de su universidad, Sedini respondió sonriendo "los quiero demasiado" y siguió caminando, lo que fue calificado como una falta de respeto a la labor informativa.

Sedini fue una de las ministras peor evaluadas. Diversas encuestas la ubicaron entre las ministras con peor evaluación ciudadana del gabinete. Ante eso, La Moneda optó por repartir las vocerías entre otros ministros para descomprimir su figura.

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