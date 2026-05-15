"El plan existe": Ministra Steinert defiende estrategia de seguridad y asegura que ya fue presentada al Congreso

15 may. 2026 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió este jueves a responder a las críticas surgidas en torno al plan de seguridad del Gobierno, luego de que reconociera que no esperaba que se le exigiera una hoja de ruta “estructurada” en la materia.

A través de su cuenta de X (exTwitter), la secretaria de Estado defendió que la estrategia sí existe y aseguró que ya fue presentada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

La defensa de Steinert

“El plan existe, fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados. Se está formalizando por escrito en plazos sin precedentes”, escribió la ministra.

La publicación ocurrió después de la polémica generada por sus declaraciones en Radio Agricultura, donde abordó los cuestionamientos realizados desde el Congreso respecto a la estructura y presentación del plan de seguridad impulsado por el Ejecutivo.

“No quedaron conformes”

En conversación con la emisora, Steinert reconoció que el primer documento entregado por el Gobierno no cumplió con las expectativas planteadas desde una comisión del Senado.

“Yo no me esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y, en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”, afirmó.

La ministra explicó que, tras esas observaciones, el Ejecutivo debió reformular la propuesta y volver a presentarla ante la Cámara de Diputados.

“Entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados. Ayer lo expuse en un seminario, y cada vez que me preguntan, trato de explicarlo con mayor detención”, señaló.