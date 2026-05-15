El multimillonario francés que compró Movistar aterriza en Chile: Prepara debut de compañía en el país

15 may. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario francés Xavier Niel llegará a Chile el próximo 26 de mayo en lo que será su primera visita al país como controlador de Movistar, en medio del proceso que marcará el desembarco oficial de la marca Tigo Business en el mercado local.

La visita del magnate europeo no será solamente protocolar. Según trascendió, el objetivo de Niel apunta a impulsar el cambio de marca de Movistar Empresas hacia Tigo Business, dando así el primer gran paso de la nueva etapa de la compañía en Chile.

El empresario tiene previsto encabezar una recepción privada en la Embajada de Francia, instancia donde asistirán autoridades, ejecutivos de empresas francesas con presencia en Chile y también representantes de compañías nacionales vinculadas al negocio de telecomunicaciones y clientes corporativos.

La millonaria apuesta

La apuesta de Niel estaría enfocada especialmente en fortalecer el negocio B2B, área donde Tigo ya mantiene una importante presencia en América Latina. El plan sería aprovechar la infraestructura y cartera de clientes que actualmente posee Movistar Empresas para expandir la marca en el segmento corporativo.

Aunque todavía no existen detalles oficiales sobre el calendario de migración, dentro de la industria ya se comenta que el cambio desde Movistar hacia Tigo se encuentra en marcha.

A comienzos de este año, el holding NJJ y la operadora Millicom —ligada a Niel— concretaron la compra de Telefónica Chile por US$1.215 millones, en una de las operaciones más relevantes del mercado de telecomunicaciones de los últimos años.

La historia detrás del empresario

Niel construyó su fortuna en la industria tecnológica y de telecomunicaciones. En la década de los 90 cofundó Worldnet y posteriormente creó Iliad, matriz de la reconocida operadora Free Mobile en Francia.

Actualmente, también mantiene inversiones en Monaco Telecom y Orange Suiza, además de integrar el directorio de KKR & Co.

Según estimaciones de Forbes, el empresario posee una fortuna cercana a los US$14,6 mil millones, posicionándose entre las figuras más influyentes del mundo empresarial francés.

En el ámbito personal, Niel también ha estado en la prensa internacional por su relación con Delphine Arnault, hija de Bernard Arnault, considerado uno de los hombres más ricos del mundo.

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