"Corriente de Chorro": Emiten aviso por vientos de hasta 80 km/h en dos regiones para este fin de semana

15 may. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará durante el fin de semana y el lunes en dos regiones de la zona norte del país.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Cuándo y dónde se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la mañana del sábado 16 y hasta la tarde del lunes 18 de mayo, por una condición sinóptica de un "corriente en chorro".

El fenómeno se producirá en la Cordillera de las regiones de Antofagasta y Atacama.

Vientos de hasta 80 km/h

Meteorología estimó las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Cordillera de la región de Antofagasta

Domingo 17 de mayo: entre 60 y 80 km/h.

Lunes 18 de mayo: entre 60 y 80 km/h.

Cordillera de la región de Atacama

Sábado 16 de mayo: entre 60 y 80 km/h.

Domingo 17 de mayo: entre 60 y 80 km/h.

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