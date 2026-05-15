Steinert reconoce que "no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado": Entregará uno durante los próximos días

15 may. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió este viernes a la petición de un plan de seguridad que han hecho distintos parlamentarios, incluso del oficialismo, reconociendo que no esperaba la exigencia de un documento "estructurado".

Sus declaraciones llegan después de varios cuestionamientos desde la oposición por la aparente ausencia de una hoja de ruta en una de las áreas más importantes para el Gobierno. También, se da a días de su criticado desempeño durante la exposición ante la Cámara de Diputados.

"No me esperaba esta exigencia de un plan de seguridad estructurado"

En conversación con Radio Agricultura, se le consultó si su aterrizaje en la cartera ha sido más duro de lo que esperaba, a lo que la autoridad respondió que sí, en algunos ámbitos.

"Hay aspectos que han sido más duros, más complejos, yo lo hablaría en esos términos, y que me llaman la atención, por supuesto. Pero nada que no sea abordable", comenzó señalando Steinert.

Como ejemplo, la secretaria de Estado mencionó "esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto".

"Este cargo es muy movido, obedece mucho a las circunstancias", agregó durante la entrevista, intentando describir el ritmo de una cartera que debutó hace un año en Chile.

Exposición del Plan de Seguridad

Steinert explicó que, en un principio, debieron exponer su plan de seguridad a la comisión del Senado, sin embargo, las reacciones no fueron las esperadas. "Aparentemente, no quedaron conformes. Vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban", señaló.

Tras las observaciones en el Senado, debieron reformular su plan inicial y volver a presentarlo, esta vez en la Cámara de Diputados el pasado martes. El jueves "lo expuse en un seminario, y cada vez que me preguntan, trato de explicarlo con mayor detención", dijo.

Prometió un plan formal

Finalmente, comprometió una presentación del plan por canales oficiales: "En definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal, a través de una resolución exenta".

La ministra declaró que este documento se conocerá "los próximos días, por escrito, con formato. Hay una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo", planteó.

En la instancia, apeló al poco tiempo que llevan en La Moneda: "Llama la atención que en otros gobiernos se demoraron mucho más. No olvidemos que nosotros llevamos 60 días".

En esa línea, comentó que se debe "hacer algo serio y, dentro de esa seriedad, con los requisitos formales, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más", enfatizó, agregando que "independiente de eso, sí tenemos un plan".