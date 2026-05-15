Choque de dos buses RED deja a 10 personas heridas en La Florida

15 may. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Diez pasajeros resultaron lesionados luego de un choque entre dos buses del sistema Red, ocurrido la mañana de este viernes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el acidente en La Florida?

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el siniestro vial se produjo mientras uno de los vehículos se encontraba detenido en un paradero tomando pasajeros.

Por razones que se desconocen, otro bus llegó la lugar y lo chocó por la parte trasera, provocando caídas y golpes en varios usuarios.

Según un pasajero del bus chocado, este "iba lleno. El otro no llevaba pasajeros", consignó Radio Bío Bío.

Tras ser alertados del accidente, personal de salud y de Bomberos llegaron de inmediato al sector para prestar ayuda a las personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Diego Portales con Las Paulonias, zona en donde actualmente existe restricción de pista mientras trabajan los equipos de emergencia.