Armada gestionará que estación de Metro de Santiago se llame Arturo Prat: ¿Dónde estaría ubicada?

15 may. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada anunció que gestionará que una de las futuras estaciones de la Línea 7 del Metro lleve el nombre de Arturo Prat, en el marco de la conmemoración del 147º aniversario del Combate Naval de Iquique.

El anuncio se realizó durante un acto en homenaje al héroe naval y su tripulación, actividad que fue encabezada por distintas autoridades, como el comandante en jefe de la Armada y el almirante Fernando Cabrera.

¿Dónde estaría ubicada?

En la ceremonia participaron también autoridades diplomáticas, legislativas, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, concejales, vecinos y estudiantes de la comuna, entre ellos la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Durante la instancia, la jefa comunal detalló que el municipio trabaja junto a la Armada en una propuesta para que la primera de las cinco estaciones proyectadas en Vitacura reciba el nombre de “Arturo Prat”.

“La futura estación estará en un lugar específicamente significativo, cerca del Parque Bicentenario, cerca del Monumento a Prat, y en un sector que ya reúne vida cívica, encuentro ciudadano y memoria nacional. Además, se inaugurará el mismo año en que se cumplen los 150 años del Combate Naval de Iquique”, explicó.

La alcaldesa también subrayó el sentido simbólico de la iniciativa, apuntando a mantener vigente el legado del héroe naval más allá de las conmemoraciones.

“Arturo Prat no debe ser recordado sólo el 21 de mayo. Su ejemplo debe estar presente en nuestro día a día, en la educación de nuestros niños, en la memoria de nuestros vecinos y en la forma en que entendemos el servicio a Chile. Queremos que quienes entren y salgan de esta estación sepan que ese nombre representa mucho más que una figura histórica”, aseguró la jefa comunal.

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