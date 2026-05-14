Corte Suprema descarta enajenación mental de estudiante acusado de asesinar a inspectora en Calama

14 may. 2026 - 20:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó este jueves el rechazo al recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante de 18 años imputado por asesinar a una inspectora y por herir a otras cuatro personas al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta.

La acción judicial buscaba suspender el procedimiento en contra del alumno de cuarto medio, argumentando una eventual inimputabilidad por enajenación mental.

Corte Suprema descartó enajenación mental

En un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución previamente adoptada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y descartó errores en la sentencia impugnada.

Según señaló el máximo tribunal, si bien existían antecedentes que obligaban a revisar el estado mental del imputado, no se acreditó una afectación que le impidiera comprender el carácter ilícito de sus actos.

"Los informes acompañados dan cuenta más bien de rasgos de personalidad no constitutivos de enajenación mental", sostiene el fallo.

Asimismo, la resolución añade que los antecedentes del caso evidenciarían "la existencia de una planificación previa y detallada del delito".

Se volverá a evaluar su condición mental

Pese a confirmar el rechazo del recurso, la Corte Suprema ordenó que el Juzgado de Garantía correspondiente disponga la realización de un informe pericial del Servicio Médico Legal para evaluar las facultades mentales del estudiante.

La decisión fue adoptada con tres votos a favor y dos votos en contra de los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, quienes estuvieron por acoger la acción constitucional y suspender el procedimiento.

El ataque en el liceo de Calama

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 27 de marzo, cuando el estudiante de cuarto medio atacó con un cuchillo a dos inspectoras y tres alumnos en uno de los pasillos del establecimiento educacional.

Producto de la agresión, la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, falleció tras recibir una puñalada en el tórax, mientras que otra funcionaria resultó gravemente herida. Además, tres estudiantes de 16 años sufrieron lesiones de diversa consideración.

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