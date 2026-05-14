"Escuché la palabra 'izquierda'": Javier Olivares insiste en motivación política tras agresión en Olmué

14 may. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Javier Olivares volvió a referirse a la agresión que denunció haber sufrido el pasado fin de semana en un club deportivo de Olmué, región de Valparaíso, apuntando nuevamente a una supuesta motivación política detrás del ataque.

En conversación con Radio Infinita, el parlamentario del Partido de la Gente descartó además las versiones que apuntaban a que habría llegado en estado de ebriedad al lugar, asegurando que los hechos relatados por algunas personas "son mentiras".

Diputado descarta haber estado ebrio

Olivares afirmó que estuvo pocos minutos en el recinto antes de ser agredido y sostuvo que mantiene una buena relación con los vecinos de la comuna.

"Yo llegué, como lo dijimos, no estuvimos más de seis minutos ahí. Recibí abrazos; a mí la gente en Olmué me quiere mucho, no tengo ningún problema con los vecinos, sino con estos dos delincuentes que se encontraban ahí y que fueron los que nos agredieron a mí y a uno de mis asesores", declaró.

El diputado insistió en que no protagonizó ningún altercado previo y aseguró que el golpe fue inesperado. "Quiero dejar claro que en ningún caso llegué borracho, ni me peleé con nadie, ni empujé a nadie. Nunca he tenido un problema en ninguna parte. Esto fue un combo maletero, malintencionado, que no nos va a parar para seguir en terreno", sostuvo.

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"Escuché la palabra 'izquierda'"

En la entrevista, el parlamentario reiteró que durante la agresión escuchó consignas vinculadas a sectores políticos de izquierda, por lo que cree que el ataque tuvo un trasfondo ideológico.

"'Viva la izquierda' o 'la izquierda nunca muere', una de esas dos palabras fueron exactamente las que escuchamos. Obviamente, yo caí casi noqueado al piso, por tanto no recuerdo efectivamente aquello, pero clarito escuché la palabra 'izquierda'", afirmó.

Asimismo, cuestionó que las personas detenidas por el caso hayan quedado en libertad tras la audiencia de control de detención. "Me molesta que estos delincuentes, que tienen un prontuario policial amplio, hayan quedado sueltos", señaló.

Olivares también criticó las versiones difundidas tras el incidente y aseguró que los registros audiovisuales del hecho ya fueron entregados a Fiscalía en el marco de la investigación.

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