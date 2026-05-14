Productora acusa a Arturo Vidal por incumplimientos en proyecto audiovisual: Los detalles de la querella contra el "King"

14 may. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, enfrenta un conflicto judicial luego de que el dueño de la productora PixiHouse Chile presentara una querella por presunta estafa y apropiación indebida relacionada con un documental que finalmente no se concretó.

La acción judicial fue presentada en septiembre del año pasado ante el Juzgado de Garantía de Colina por Heriberto Inostroza, representante de la productora, quien acusa pérdidas económicas que superarían los $200 millones.

¿Qué acusa la productora?

Según el relato presentado ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la productora habría trabajado durante 2024 en un proyecto audiovisual protagonizado por Arturo Vidal.

La propuesta contemplaba un documental centrado en la trayectoria del futbolista, incluyendo entrevistas y conversaciones con otros jugadores. De acuerdo con la declaración de Inostroza, para desarrollar la iniciativa la empresa realizó gastos por cerca de US$96 mil, además de asumir otros costos operativos asociados a la producción; sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

La declaración ante la PDI

El pasado 23 de abril, Heriberto Inostroza declaró ante la PDI entregando detalles sobre las reuniones sostenidas con Vidal y parte de su equipo. Según señaló, el primer encuentro ocurrió en el domicilio del jugador en Chicureo, donde presentó personalmente la propuesta audiovisual.

Posteriormente, aseguró haber mantenido nuevas reuniones con representantes vinculados a la imagen del futbolista, entre ellos Valentina Hernández y Diego Vergara. Además, indicó que PixiHouse elaboró y entregó un guion detallado del proyecto, incluyendo estructura, invitados y contenido audiovisual proyectado.

La polémica por el podcast

Uno de los principales puntos cuestionados por la productora tiene relación con el lanzamiento del podcast “El Reinado de Vidal”. Según Inostroza, el equipo se enteró por la prensa del nuevo espacio digital mientras aún trabajaban intentando sacar adelante el documental.

La productora sostiene que algunas ideas y conceptos utilizados en el podcast tendrían similitudes con la propuesta originalmente presentada a Vidal. No obstante, hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades sobre esos hechos.

Investigación sigue abierta

La causa actualmente es investigada por el fiscal Jorge Lavanderos, de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, y la querella apunta tanto contra Arturo Vidal como contra integrantes de su equipo de trabajo, aunque el caso aún se encuentra en desarrollo.

Hasta el momento, Arturo Vidal no ha sido condenado ni formalizado en el marco de esta investigación, por lo que no existen condenas ni resoluciones judiciales en contra del jugador.

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