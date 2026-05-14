Motochorro con tobillera electrónica es chocado por automóvil: Quedó con fracturas expuestas y se mantiene en riesgo vital

14 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, en la comuna de Independencia, se registró el atropello de un motociclista en la esquina de las calles Aurora de Chile y Nueva Uno. En los registros se puede ver al motorista circulando a gran velocidad, y que, tras no respetar un disco "Pare", fue atropellado por un automóvil.

Con el paso de los minutos surgieron nuevos antecedentes: El motociclista era un “motochorro" que huía luego de intentar robarle el celular a una escolar.

El hombre, quien además portaba una tobillera electrónica, quedó con lesiones de gravedad, fracturas expuestas y se mantiene en riesgo vital en el Hospital San José. En tanto, el conductor del automóvil se encuentra en buenas condiciones.

Meganoticias conversó con el conductor, quien entregó más detalles del accidente: “Pasó soplado pasándose el disco "Pare" y obviamente yo aquí lo pesqué (...) No alcancé ni siquiera a frenar, fue una cosa de segundos”.

El conductor del automóvil se encuentra en calidad de testigo, ya que las cámaras de seguridad y el relato de los vecinos apuntan a la responsabilidad del motociclista por infringir las normas de tránsito.

No solo intentó robar un celular

Vecinos del sector afirmaron que el motociclista no solo habría intentado quitarle el celular a la adolescente, sino que también habría intentado robar un almacén.

Hasta el momento no se han presentado denuncias y solo hay testigos del accidente.

“El motociclista hasta el momento se encuentra en calidad de no identificado dado que no portaba ningún tipo de identificación al momento del accidente; sin embargo, este mantiene una tobillera”, explicó el capitán de Carabineros Walter Spreng.