Puntería de videojuego: tecnología invisible permite a los soldados apuntar al instante sin mirar el arma con solo mover la cabeza

14 may. 2026 - 18:32 hrs.

La óptica tradicional en batalla podría estar a punto de quedar en el olvido, gracias a la creación de una tecnología invisible que permitiría a los soldados apuntar al instante sin necesidad de mirar el arma. Por medio de este sistema, con solo mover la cabeza podrían alcanzar una puntería de videojuego.

Se trataría de unas gafas de realidad mixta, diseñadas para permitir al tirador ver el punto de mira de forma directa, pasando por alto la mira óptica tradicional.

De acuerdo a Military, la compañía Future Optek (con sede en Boca Ratón, Florida) sería la encargada de llevar a cabo el desarrollo de este ambicioso proyecto, a cargo de Matthew Pohl, su director ejecutivo.

¿Cuál es el concepto de esta tecnología?

En entrevista con el medio especializado, Pohl detalló que las gafas mostrarían una retícula, o punto rojo, dentro de lentes transparentes, considerando la posición de la cabeza y el arma del usuario.

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“Tiene en cuenta la posición y orientación de la cabeza, así como la posición de la mano o del arma. Si apuntara, vería el punto. Y si empezara a mover el arma, vería que ese punto se mueve”, detalló el ejecutivo.

El propósito es permitir al usuario ver hacia donde apunta el arma sin obligar al tirador a alinear su ojo con una mira. Contempla mirar por medio de una transmisión de video o usar un láser que podría revelar su posición exacta.

La relevancia de este concepto

A pesar de que hay sistemas que prometen resultados similares, a través de gafas con cámara o cascos de combate, este en particular promueve los lentes transparentes y no reemplaza la visión original con una señal de video.

Pohl enfatizó que los soldados requieren mantener su visión natural, asegurar su conocimiento del entorno y contar con un dispositivo ligero que pueda ser usado en condiciones reales.

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