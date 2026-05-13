Espionaje de bajo costo: Ejército de Estados Unidos lanza globos de alta tecnología para blindar el Báltico

13 may. 2026 - 12:15 hrs.

El Ejército de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo experimento militar en el norte de Europa utilizando globos de gran altitud equipados con tecnología avanzada de vigilancia y comunicación.

La iniciativa, coordinada junto a la OTAN, busca reforzar la seguridad en el corredor báltico, una de las regiones más sensibles para la alianza atlántica desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, reseña Interesting Engineering.

Los vuelos comenzarán en Suecia y terminarán en Letonia, con trayectos de entre 24 y 30 horas a altitudes superiores a los 60.000 pies.

El proyecto forma parte de la llamada Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental, diseñada para fortalecer la presencia militar occidental en Europa del Este.

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¿Cómo logrará el Ejército hacer espionaje de bajo costo?

Para esta misión, el Ejército utilizará Micro Globos de Gran Altitud, conocidos como Micro-HAB, plataformas aéreas ligeras capaces de transportar sensores modernos y sistemas de comunicación a un costo mucho menor que drones o aeronaves tradicionales.

Las autoridades militares explicaron que el objetivo principal es evaluar si estas plataformas pueden convertirse en herramientas efectivas para operaciones multidominio, especialmente en tareas de vigilancia, recopilación de datos y coordinación entre aliados.

El coronel estadounidense Jeffrey Pickler señaló que el ejercicio permitirá probar tecnologías emergentes mientras se mejora la interoperabilidad entre las fuerzas de la OTAN.

Uno de los principales atractivos de estos globos es su bajo costo operativo, y es que al desplazarse mediante corrientes de viento de la atmósfera superior, requieren poco combustible y pueden permanecer largos periodos en el aire, además, vuelan fuera del alcance de muchos sistemas convencionales de defensa aérea y por encima del tráfico comercial.

El ejercicio también tiene una fuerte carga simbólica, ya que Suecia, que ingresó oficialmente a la OTAN en 2024 tras décadas de neutralidad militar, será el punto de partida de la operación.

Para la alianza, el despliegue representa una demostración de cooperación regional y un nuevo paso en el fortalecimiento defensivo del flanco oriental europeo frente a las crecientes tensiones geopolíticas en el Báltico.

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