Bumblebee V2: Ejército de Estados Unidos lanza al "verdugo de drones" en el campo de batalla

04 may. 2026 - 12:15 hrs.

El Pentágono anunció el éxito del primer entrenamiento con el Bumblebee V2, un innovador dron interceptor autónomo. Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército completaron estas pruebas para contrarrestar la creciente amenaza de aeronaves enemigas no tripuladas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos adquirió esta tecnología militar mediante un contrato millonario con la empresa Perennial Autonomy, la cual ya inició las entregas para facilitar el despliegue rápido y sus evaluaciones por otros cuerpos, como la Fuerza de Respuesta Global.

¿En qué consiste el cazadrones Bumblebee V2?

Se trata de un vehículo aéreo de cuatro rotores en primera persona (FPV) con tecnología de cámara de visión gran angular y estrecha, que opera como un letal cazador autónomo en el cielo. Actúa como su propia munición, embistiendo a otros aparatos enemigos y minimizando los riesgos explosivos, de acuerdo a Forbes.

El arma incorpora una inteligencia artificial muy sofisticada para rastrear y perseguir diversos objetivos aéreos de forma libre. Los operadores militares no necesitan controlar la máquina tras el despegue inicial, ya que la aeronave localiza su blanco por sí sola y ejecuta un choque frontal para derribar al aparato volador del adversario.

Foto: U.S. Army Reserve

El sargento mayor Kellen Rowley explicó la inmensa utilidad de este nuevo equipo. “Su reconocimiento automatizado de objetivos le permite fijar y atacar a un dron rival de forma autónoma, y permite a los soldados centrarse en la conciencia situacional”, declaró.

El vocero gubernamental comparó este adiestramiento con las prácticas de tiro tradicionales. “Al igual que cada soldado entrena su puntería con rifle antes de manejar balas reales, queremos asegurarnos de dominar la operación de drones y contramedidas antes de usar este interceptor”, explicó.

En este sentido, añadió que este entrenamiento es un requisito indispensable para los reclutas antes de utilizarlo en un enfrentamiento real. Además, planean convertir al aparato en un arma estándar del Ejército, gracias a su efectividad demostrada en los ejercicios aerotransportados.

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