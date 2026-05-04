Tragedia en Belo Horizonte: Avioneta se estrella contra edificio residencial y mueren 2 personas

04 may. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una tarde de terror vivieron los residentes del barrio Silveira, en la región noreste de Belo Horizonte, Brasil. Este lunes 4 de mayo, una aeronave de menor tamaño se estrelló contra un edificio residencial, dejando un saldo de dos fallecidos y otros heridos de gravedad.

El impactante accidente

El accidente se registró alrededor del mediodía en la calle Ilacir Pereira Lima, a la altura del número 667. Los primeros informes y videos que circulan en redes sociales indican que el avión bimotor perdió altura e impactó directamente contra la pared del último piso de un edificio de tres plantas.

Tras la colisión inicial, los restos de la aeronave cayeron sobre la zona del estacionamiento del inmueble, informó el medio local R7.

El impacto fue de tal magnitud que parte de la estructura del edificio se desprendió. Los restos metálicos del avión y escombros de la construcción cayeron sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la planta baja, aplastándolo casi por completo.

Saldo de víctimas

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais confirmó que cuatro personas viajaban a bordo de la aeronave y que el piloto murió en el acto tras quedar atrapado entre los restos de la cabina. Más tarde se confirmó que uno de los ocupantes también perdió la vida.

Sobre los otros miembros, cuya identidad no ha sido revelada, fueron rescatados con vida pero en estado crítico. En esta línea, los servicios de emergencia los trasladaron de urgencia a hospitales cercanos con heridas múltiples y pronóstico reservado.

Operativo de emergencia y seguridad

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de bomberos y unidades de la Policía Militar, quienes acordonaron la zona de inmediato para prevenir explosiones o derrumbes adicionales. Los militares procedieron a la evacuación preventiva de los residentes del edificio afectado y de las casas colindantes.

La calle fue totalmente bloqueada al tránsito y la zona de garajes del edificio permanece clausurada mientras expertos evalúan la estabilidad estructural del inmueble.

Investigación en curso

Hasta el momento, las causas del siniestro son desconocidas. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) y las autoridades locales han iniciado los peritajes correspondientes para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o las condiciones meteorológicas del momento.

Este suceso conmocionó a la comunidad de Belo Horizonte, recordando los riesgos de la aviación menor en zonas urbanas densamente pobladas. Las autoridades instan a la población a evitar la zona mientras continúan las labores de limpieza y remoción de los restos.

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