"Debilita la recaudación fiscal": Diputado Bassa niega que "ley miscelánea" genere recursos para la reconstrucción

04 may. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, fue entrevistado en Radio Infinita sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto legislativo estrella del Gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, el parlamentario puso en duda su aprobación debido a la gran cantidad de temas que aborda la "ley miscelánea".

"Debilita la recaudación fiscal"

"Así como está el proyecto, la verdad es que es imposible aprobarlo, porque no es solo un proyecto de reconstrucción, son varios proyectos juntos que suman distintas materias. Hay cuestiones de reconstrucción (...) pero la regla general, la gran mayoría, son cuestiones de reforma tributaria", sostuvo Bassa en el programa "Ahora es cuando".

Tras esto, el diputado explicó que no están las condiciones para discutir el proyecto, ya que se trata de "una reforma regresiva que solo favorece a los más ricos, que no genera mayores recursos para enfrentar la reconstrucción, sino que debilita la recaudación fiscal".

"Nosotros tenemos toda la disposición a aprobar de la manera más rápida posible aquellas dimensiones del proyecto que están directamente vinculadas con la reconstrucción (...) Si el Gobierno separara las cosas y pudiéramos tramitar los proyectos de ley como lo que son, varios proyectos de ley distintos, nosotros podríamos probar perfectamente bien lo que está vinculado con reconstrucción rápidamente", agregó.

Finalmente, Bassa pidió que el Gobierno sincere sus posiciones respecto a la dimensión tributaria de la iniciativa y reiteró que no están dispuestos a iniciar su discusión bajo las condiciones actuales, porque "el proyecto no genera mayores recursos para la reconstrucción. Eso es una falacia".

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