Caso Sartor: Fiscalía y PDI allanan oficinas de Azul Azul en el CDA y la casa de Michael Clark

04 may. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del Caso Sartor, este lunes el Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron sorpresivamente las instalaciones del Centro Deportivo Azul (CDA), donde se encuentran las oficinas de Azul Azul, y el domicilio particular del expresidente de la concesionaria, Michael Clark, además de otras cuatro sociedades.

De acuerdo a la información recabada por Meganoticias, las diligencias se enmarcan en la investigación contra la administradora general de fondos Sartor AGF, donde se sospecha de delitos como negociación incompatible, administración desleal, omisión de oferta pública de adquisición de acciones y fraude a la Ley de Mercado de Valores.

Las órdenes de entrada y registro fueron autorizadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, e incluyeron además a las sociedades Bulla SpA, Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajes Spa y RedWood Capital Spa.

Cerca de una decena de funcionarios del área de operaciones y finanzas de Azul Azul fueron fiscalizados durante el allanamiento en el cual se tomaron fotografías y se solicitaron pendrives y notebooks.

Caso Sartor complica a Azul Azul

En novimbre de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una serie de sanciones para los exdirectores de Sartor por varias irregularidades financieras, entre estos el entonces presidente de Azul Azul, Michael Clark.

A Clark se le impuso una multa de 65.000 UF, unos $2.500 millones, y la inhabilitación por cinco años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal de diversas entidades del sistema financiero y de valores. Pese a esto, se negó a renunciar a su cargo en Azul Azul con la intención de demostrar su inocencia.

De acuerdo a la CMF, Clark y otros los otros exdirectores de Sartor "actuaron privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, omitiendo reiteradamente las regulaciones de la Ley Única de Fondos para estas operaciones".

El caso explotó a finales de 2024, justo cuando Clark compró el 63% de las acciones del grupo, para así transformarse en el acciones mayoritario del club azul a través del fondo Tactical Sports. Debido al escándalo terminó renunciando hace unos días, siendo reemplazado por Cecilia Pérez.

Todo sobre Policial