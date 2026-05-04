Balance policial por fin de semana largo: Hubo 12 personas fallecidas y más de 200 lesionadas

04 may. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el término del fin de semana largo por el Día del Trabajador, las autoridades entregaron un balance sobre el comportamiento vial y la seguridad pública en el país. El reporte oficial reveló cifras sobre la cantidad de personas fallecidas, pero también destacó la magnitud del despliegue preventivo realizado en las principales rutas.

Personas fallecidas y accidentabilidad

El reporte arrojó que 12 personas fallecieron en siniestros viales entre la tarde del jueves 30 de abril y la noche del domingo 3 de mayo.

Según los datos entregados, las víctimas se distribuyeron a lo largo del territorio nacional, siendo la Región del Maule y la Región Metropolitana las más afectadas, concentrando tres decesos cada una.

Más de 200 personas lesionadas

En total, se registraron 412 accidentes viales, de los cuales un alarmante 80% ocurrió en zonas urbanas. Estos incidentes no solo cobraron vidas, sino que también dejaron a 253 personas lesionadas con diversos niveles de gravedad.

Masivo desplazamiento desde la Región Metropolitana

El fin de semana largo estuvo marcado por un intenso movimiento vehicular. Un total de 405.292 vehículos abandonaron Santiago hacia distintas zonas del país. Este masivo flujo obligó a un despliegue extraordinario de Carabineros para gestionar el tránsito y garantizar la seguridad en las carreteras.

Fiscalización y detenidos

El General Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que se realizaron más de 67 mil fiscalizaciones vehiculares. Como parte de estos operativos, se aplicaron 13.525 exámenes de alcoholemia y narcotest.

Estas acciones preventivas resultaron en la detención de 233 personas a nivel nacional, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, evitando así tragedias potenciales mayores.

Infracciones y causas

En términos de sanciones, se cursaron 3.263 infracciones. Las autoridades destacaron que las faltas más recurrentes fueron:

Exceso de velocidad (causa principal).

No uso del cinturón de seguridad.

Ausencia de sistemas de retención infantil.

Las autoridades reiteraron el llamado al autocuidado y al respeto estricto de las normas del tránsito, factores que siguen siendo determinantes en la seguridad de todos los usuarios de la vía.

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