Cadem y delincuencia: 67% piensa que el Estado "está sobrepasado" y un 78% cree que problema principal es el "crimen organizado"

03 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 3 de mayo entregó un completo análisis respecto a la delincuencia en el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Además, también se analizó la aprobación del Mandatario, la que ha ido bajando con el tiempo, pero no de forma drástica.

Análisis de la delincuencia y la seguridad

Cadem consultó a los encuestados: "Pensando en la delincuencia, ¿con cuál de estas frases está más de acuerdo?"

La frase "el principal problema hoy es el crimen organizado, como narcotráfico, sicariatos, secuestros o bandas extranjeras" alcanzó un 78% de menciones, mientras que "el principal problema sigue siendo la delincuencia común, como robos, asaltos o portonazos" tuvo un 20% de las menciones. Solo un 2% no respondió la pregunta.

En otro ítem, Cadem consultó sobre la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. Ante la frase "el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia", un 67% señaló que es cierto, mientras que un 30% afirmó que "el Estado tiene capacidad para controlar la delincuencia" y solo un 3% no respondió.

Por otro lado, la encuesta también evaluó la aprobación de diferentes autoridades e instituciones para enfrentar la delincuencia. "En general, ¿usted aprueba o desaprueba cómo las siguientes autoridades están desarrollando su labor frente a la delincuencia?", consultó Cadem.

Si se consideran solo los datos de mayo de 2026, la institución mejor evaluada es la PDI, con un 74%; Carabineros quedó en el segundo lugar, con un 69% de aprobación; mientras que los alcaldes se ubicaron en la tercera posición, con un 47%.

Por el lado contrario, los tres últimos lugares son ocupados por los fiscales, con un 20% de aprobación; mientras que los jueces y el Congreso comparten la última posición, ambos con un 9%.

Aprobación del Presidente Kast

Como es costumbre, Cadem consultó a los encuestados sobre la aprobación del Presidente Kast. "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?", se les preguntó a los ciudadanos.

Un 57% desaprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su gobierno, un 39% lo aprueba y un 4% no respondió la pregunta.

Si se analizan los datos con los que entregó Cadem el pasado 28 de abril, se puede concluir que la desaprobación del republicano se mantuvo igual, mientras que su aprobación descendió solo 1%.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 154 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 61,8% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.623 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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