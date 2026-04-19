Cadem: Kast recupera aprobación y un 49% de los encuestados está "en desacuerdo" con el Plan de Reconstrucción Nacional

19 abr. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 19 de abril se centró en la percepción que tiene la ciudadanía del gobierno del Presidente José Antonio Kast, así como en la opinión del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas en diferentes materias y que el Mandatario anunció en su primera cadena nacional.

Gobierno del Presidente Kast recupera aprobación

Cadem consultó a los encuestados: "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma cómo José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?"

Un 43% respaldó la gestión del Mandatario, mientras que un 51% la desaprobó y un 6% no respondió la pregunta. Si se comparan los datos con los del 16 de abril, la aprobación de Kast aumentó en un 3%.

Acuerdo con el "Plan de Reconstrucción Nacional"

En otro ítem, la encuesta preguntó: "En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente Kast?".

Considerando solo los últimos datos, correspondientes al 17 de abril, un 49% manifestó estar en desacuerdo con la medida, un 45% la respaldó y un 6% no respondió a la pregunta.

Por otro lado, Cadem preguntó: "¿Cuál de los siguientes ejes le parece más relevante del Plan de Reconstrucción Nacional?"

Las tres ideas que consiguieron mayor respaldo fueron la de impulsar el crecimiento económico (40%), la creación de empleo (37%) y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas (31%).

Por último, se les preguntó a las personas encuestadas: "¿A quién cree usted que beneficia principalmente el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno del Presidente Kast?"

Un 49% dijo que la iniciativa va a beneficiar a los más ricos, un 44% señaló que a todos por igual y un 7% no respondió.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 175 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 71% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.408 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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