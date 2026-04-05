Cadem: José Antonio Kast sigue aumentando su desaprobación y un 59% considera a la inflación como principal problema económico

05 abr. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 5 de abril abordó nuevamente la evaluación al Gobierno y la figura del Presidente de la República, José Antonio Kast, quien por segunda semana consecutiva registra una desaprobación superior a su aprobación.

Esta tendencia se mantiene así desde el anuncio de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para paliar el alza internacional en el precio de los combustibles, lo que además va en línea con la principal preocupación de los chilenos: la inflación.

Sigue aumentando la desaprobación de Kast

Ante la pregunta que no considera la posición política de los encuestados, "¿Usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?", las respuestas fueron las siguientes:

Un 53% dijo que "desaprueba" la gestión del mandatario, un 42% sostuvo que "aprueba" al inquilino del Palacio de La Moneda, mientras que un 5% no respondió nada al respecto.

Revisando el gráfico de la evolución semanal de la aprobación presidencial —la que desde este Gobierno considera dos mediciones a la semana— se puede ver que José Antonio Kast tardó solo dos semanas en registrar una desaprobación mayor a su aprobación.

Desde entonces, el Presidente ha ido registrando una desaprobación de 49% (24 de marzo), 51% (26 de marzo), 52% (1 de abril) y 53% (3 de abril), lo que contrasta con la baja en su aprobación, que en las mismas fechas a sido de 47% (24 de marzo), 43% (26 de marzo), 44% (1 de abril) y 42% (3 de abril).

Inflación es el principal problema económico

Cadem consultó también en esta oportunidad sobre cuál es la principal preocupación económica del país durante este casi primer mes de Gobierno, por lo que preguntó: "¿Cuál diría Ud. que es hoy día el principal problema económico que enfrenta Chile?".

Ante esto, un 59% contestó que se trata de "El aumento de los precios en general, inflación", un 14% indicó que era "El bajo crecimiento de la economía", un 10% optó por "El escenario internacional/Guerra comercial", un 2% señaló a "La baja inversión" y otro 2% que se inclinó por "La baja productividad".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 166 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 66,1% al cumplirse una cuota de 1.015 casos de un total de 1.512 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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