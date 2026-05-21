Encuentran restos envueltos en una bata en basurero detrás de conocida clínica capitalina

21 may. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, se informó sobre el hallazgo de un pulmón y un riñón envueltos en una bata que estaba dentro de un basurero ubicado atrás de la Clínica Las Condes, en el sector oriente de la capital.

Encuentran restos en basurero atrás de la Clínica Las Condes

De acuerdo a la información que llegó por los canales de Megadenuncia, personal de un camión que limpiaba los basureros encontró los restos mientras trabajaban por calle Lo Fontecilla, en el sector posterior de la clínica.

Rápidamente se dio aviso a las autoridades, con personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) llegando a acordonar la zona para realizar las pericias respectivas.

En las imágenes enviadas a Mega se apreciaba a los efectivos de Carabineros resguardando la zona, mientras una carpa de la PDI cubría la zona de trabajo a un costado del camión de la basura. Tras esto, algunos videos mostraban varias bolsas negras de basura siendo apartadas por las policías.

¿De qué se trataba el hallazgo?

La periodista de Meganoticias, María Asunción Ries, se comunicó con las autoridades, quienes le explicaron que efectivos de la PDI confirmaron que el hallazgo se trata de restos animales y no humanos.

"Las pericias arrojan que correspondían a restos de un animal. Por tanto, no hay sobre eso algún proceso investigativo o algo a lo cual podamos referirnos", le informaron.

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