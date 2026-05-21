Fallece excursionista atrapado en profunda grieta del volcán Osorno

21 may. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varias horas de intenso trabajo en terreno, equipos de rescate confirmaron este jueves el fallecimiento del excursionista que cayó a una profunda grieta en los faldeos del volcán Osorno, en la Región de Los Lagos.

La emergencia movilizó a distintos organismos especializados luego de que se reportara la caída de una persona en el sector de El Glaciar, en una zona de complejo acceso cordillerano.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió a cerca de 1.900 metros sobre el nivel del mar, donde la víctima quedó atrapada en una cavidad de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Durante la jornada, voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino lograron descender hasta el lugar donde se encontraba el excursionista, confirmando posteriormente su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que la recuperación del cuerpo podría concretarse recién durante el próximo domingo, debido a las complejas condiciones geográficas y climáticas presentes en la zona.

Ante la emergencia, se instaló un puesto de mando en el sector del Refugio Teski para coordinar las labores de búsqueda y rescate.

En el operativo participaron voluntarios de Bomberos, efectivos de Carabineros de Chile de la Tenencia Pajaritos y personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Puerto Varas.