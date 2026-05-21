Meteorología emite alerta por "corriente en chorro" que dejará vientos de hasta 90 km/h: Revisa las zonas afectadas
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" con intensidades de hasta 90 km/h que afectará a una región del país debido a una "corriente en chorro".
Alerta por viento moderado a fuerte
La DMC informó que su alerta viene asociada al "desarrollo de tormentas de arena" y que tiene una vigencia entre la tarde y la noche de este mismo jueves 21 de mayo en un sector de la región de Antofagasta.
El organismo indicó que la advertencia comprende la zona de "Cordillera de Antofagasta sector Puna de Atacama", en donde los vientos alcanzarán intensidades de entre 70 y 90 km/h.Ir a la siguiente nota
Aviso por viento normal a moderado
Debido a esta misma "corriente en chorro", Meteorología ya mantenía vigente un aviso por "viento normal a moderado" que afectará hasta mañana viernes 22 de mayo a otros sectores de la misma región de Antofagasta.
Región de Antofagasta
- Precordillera: 60-80 km/h (jueves 21).
- Precordillera Salar: 40-60 km/h (jueves 21).
- Cordillera: 60-80 km/h (jueves 21 y viernes 22).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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